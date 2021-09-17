Победа «Талибан» создала новую ситуацию на российском Кавказе 17.09.2021, 9:48

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Чего опасаются в Кремле?

В связи с победой «Талибана» в Афганистане, Россия и государства Центральной Азии крайне обеспокоены вероятностью возникновения потоков беженцев в эти регионы, среди которых могут оказаться члены радикальных исламистских групп, способных мобилизовать экстремистские силы на территории пяти государств Центральной Азии и российских республик Северного Кавказа, тем самым угрожая действующим там правительствам, пишет «Международный курьер».

В Центральной Азии особенно опасаются такого развития событий из-за непосредственной близости региона к Афганистану и большого количества родственных этнических общин по обе стороны границы. Сомневаясь в своей способности справиться с такой проблемой, государства Центральной Азии отказываются принимать беженцев из Афганистана, при этом приуменьшая значение поддержки, оказанной ранее силам, противостоящим «Талибану».

В России также крайне обеспокоены влиянием возрождения движения талибов на республики Северного Кавказа и, в меньшей степени, на мусульманское большинство Среднего Поволжья. По мнению большинства российских чиновников, победа «Талибана» может вдохновить группы исламских экстремистов в этих регионах на организацию террористических атак против Москвы. Теперь радикалы, поддерживающие «Талибан», или же побежденные талибами боевики из мусульманских районов Российской Федерации могут вернуться домой и организовывать террористические удары. Более того, чиновники обеспокоены тем, что талибы, или подконтрольные им лица, вероятно, будут содействовать незаконному обороту наркотиков по всей России для пополнения истощенной государственной казны в Кабуле. В отличие от Центральной Азии, Москва имеет намного больше возможностей остановить поток радикалов на свою территорию. Тем не менее, одной только пропагандой российскому правительству не удастся сдержать исламских экстремистов, вдохновленных победой талибов, особенно на Северном Кавказе.

Между тем, на южной стороне Кавказских гор талибы или, точнее, их влияние могут сыграть куда более важную роль. С одной стороны, такие страны, как Армения, Азербайджан и Грузия, не сталкиваясь в прошлом с серьезными проблемами из-за исламистов, по-видимому, по-прежнему не боятся как талибов, так и беженцев из подконтрольного «Талибану» Афганистана. Но, с другой стороны, правительства этих стран, в отличие от коллег из Центральной Азии и России, не останавливали потоки афганских беженцев через свою территорию, а некоторые из них в прошлом открыто выражали свою поддержку силам, противостоящим талибам, что может сделать их целью атак экстремистов.

Каждая их трех стран Южного Кавказа сыграла серьезную роль в борьбе против «Талибана» в Афганистане – то, что сейчас невозможно отрицать, как это делают правительства государств Центральной Азии. Более того, Грузия предоставила свой аэропорт в Тбилиси для перевозки афганцев, спасающихся от талибов. Это решение раскритиковали российские пропагандисты, настаивая на том, что некоторые из этих беженцев останутся в Грузии, что создаст проблемы как внутри страны, так и во всем Северном Кавказе. Хотя Тбилиси твердо откинул обвинения России, такую вероятность исключать не стоит.

По состоянию на начало сентября 2021 года, отсутствует какая-либо информация, подтверждающая факт присутствия афганских беженцев в одной из этих стран, не говоря уже о исламистах, стремящихся подорвать политический порядок. Но серьезные опасения на этот счет все-таки сохраняются. Армянские официальные лица в непризнанной «Республике Арцах» (Нагорный Карабах) в Азербайджане открыто раздувают такие опасения. Как заявил Давид Бабаян, «министр иностранных дел» этого образования, которое в настоящее время находится под защитой российских миротворцев, при активной помощи Турции «Азербайджан перебрасывает боевиков из Афганистана на контролируемую им территорию Карабаха» с целью дестабилизировать ситуацию, угрожая насилием.

По словам Бабаяна, «После того, как Талибан взял власть в Афганистане, часть боевиков Аль-Каиды в спешном порядке перебрасывается на оккупированные Азербайджаном территории Республики Арцах». Это делается вместе с Турцией, чтобы создать «серьезные проблемы для России, Ирана, региональной безопасности в целом, и является своего рода контролем над самим Азербайджаном». Учитывая, что Анкара таким образом хочет укрепить рычаги своего влияния на Баку, продолжает армянский представитель, она создает угрозу для подконтрольных Азербайджану сообществ, т. к. ждет, что Баку обратится за помощью к Турции. Одним словом, т. наз. министр иностранных дел Арцаха утверждает, что Турция специально создает такую ситуацию.

Хотя пока нет никаких доказательств, подтверждающих слова Бабаяна, эта логика по-прежнему может иметь смысл для армян и азербайджанцев. Девять лет назад российские СМИ сообщали о проникновении в Армению группы диверсантов «Талибана», что вызвало серьезную озабоченность угрозой эскалации насилия среди мирного населения. Тогда представители силовых структур Армении отрицали эту информацию, предположив, что талибы не могут проникнуть в Армению, разве что в качестве торговцев. Несмотря на это, большинство поверило российской прессе. Поэтому многие на Южном Кавказе сегодня опасаются появления талибов и других экстремистских групп из Афганистана, в т. ч. местных радикалов, вдохновленных идеями «Талибана», что скорее всего повлияет на дальнейшую политику их правительств.

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