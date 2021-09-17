Белорусские транспортники покатились по наклонной 1 17.09.2021, 9:53

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Индекс грузооборота стал самым низким с марта 2020 года.

Лидеры транспортной отрасли обновили статистику за 2021 год. Валовые показатели переместились в «красную» зону.

Последний месяц лета не порадовал хорошими данными от флагманов транспорта. Перевозки грузов в тоннах сократились к 2020 году на 6,9%, грузооборот в тонно-километрах — на 8,9%, пишет banki24.by.

Индекс грузооборота транспорта стал самым низким с марта 2020 года, индекс грузовых перевозок — самым плохим с февраля 2021 года. Оба индекса находились ниже 100% (падение объемов) также и в августе 2019—2020 гг. Таким образом, снижение к уровню 2018 года продолжается третий год подряд.

Перевозки пассажиров транспортом сократились к сопоставимому периоду прошлого года впервые с марта (на 0,1%). При этом в августе 2020-го объем пассажирских перевозок в пересчете на людей падал к 2019 году на 19,5%. То есть сокращение идет даже к низкой базе кризисного 2020 года. В 2018—2019 гг. август также не блистал: было снижение пассажирских перевозок к 2018-му на 0,2% и 0,5% соответственно.

Выходит, что выстраивается цепочка падения перевозок пассажиров длиной в 4 года. На 1 июля 2021 года среди флагманов транспорта около 31,9% не имели собственных оборотных средств, а еще 10,3% имели оборотку, но ниже отраслевого норматива.

С начала текущего года объем собственной оборотки на транспорте упал с 1,661 до 1,260 млрд BYN. На воздушном транспорте в отчетные даты собственная оборотка отрицательна, что иллюстрирует ее вымывание и закредитованность.

За 7 месяцев 2021-го по сухопутному и трубопроводному транспорту было уволено 12,4 тыс. человек при принятых 9,2 тыс. Нетто-отток кадров составил 3,2 тыс. человек, а коэффициент замещения уволенных работников принятыми — всего 74,2%.

Средняя рентабельность продаж по транспортной отрасли в январе—июле составила 8,4% против 7,1% годом ранее. Однако медианная рентабельность намного ниже. На это указывает разбивка флагманов отрасли по уровню рентабельности.

По итогам 7 месяцев около 25,1% компаний отрасли отразили отрицательную рентабельность, 37,4% компаний — рентабельность в пределах 0–5%.

Получается, что медиана по рентабельности у флагманов находится ниже 5%. Только 6% лидеров отрасли показали рентабельность выше 20% и лишь 3,1% — выше 30%. Суммарные долги крупных и средних предприятий транспорта на 1 августа составили 7,286 млрд BYN.

В 2021 году значительно выросли текущие платежи транспортников по кредитам и займам: за 7 месяцев флагманы отрасли направили на эти цели 1,726 млрд BYN (+31% к 2020 году).

По итогам августа 2021-го сезонно сглаженный индекс настроений на транспорте составил минус 13,3 (против минус 10,6 в июле), что существенно ниже среднего исторического значения.

Отрицательный индекс говорит, что пессимистичные настроения в отрасли по частоте преобладают над оптимистичными.

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