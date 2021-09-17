Владелец 500-летнего дома обнаружил под ним таинственные туннели 17.09.2021, 10:18

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Фото: @freddygoodallofficial

Разобрав книжный шкаф, житель Британии нашел скрытое помещение.

Житель Великобритании обнаружил в своем 500-летнем доме "секретные" туннели со старинным артефактами, об этом сообщает The Sun.

Фредди Гуддолл из Сассекса, изучая старые фотографии своего жилья, заметил снимок с библиотекой и дверью, которая теперь отсутствовала. Разобрав книжный шкаф, он обнаружил скрытое помещение, откуда открывался доступ к "секретному" проходу, ведущему в различные подземные коридоры и комнаты.

Так, 23-летний мужчина нашел лестницу, которая вела в скрытую комнату на одном из этажей, а также несколько проходов, которые, по его мнению, использовались слугами, чтобы делать обходы незаметно для владельца дома.

Во время изучения скрытых помещений Гуддолл обнаружил кирпичную стену с "загадочными" именами и датами, написанными мелом, а также старый сейф. Вскрыв его, мужчина нашел несколько писем и книги, датированные 1848 годом, в которых содержалась информация о доме. Кроме того, Гуддолл наткнулся на старые школьные учебники и парты, которые использовались в начале прошлого века.

"Я оставил комнаты в том виде, в котором они были, мне нравится, что они были в таком виде на протяжении сотен лет, в каждой комнате так много истории", - отметил британец.

Видео в социальных сетях, на котором Гуддолл разбирает книжный шкаф и находит скрытое помещение, набрало уже более 4,5 миллиона просмотров.

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