Китай занервничал из-за создания стратегического блока Австралии, США и Британии 17.09.2021, 10:25

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Фото: AFP

В Пекине отреагировали на укрепление партнерства в сфере развития атомного подводного флота.

По мнению официального Пекина, укрепление партнерства Австралии, США и Британии в сфере развития атомного подводного флота не способствует стабильности в регионе

Решение США, Великобритании и Австралии о развитии стратегического партнерства в рамках нового Индо-Тихоокеанского блока AUKUS немедленно вызвало резкую реакцию Китая, который явно стремится доминировать в этой части земного шара, сообщает «Голос Америки».

Об итогах виртуальной встречи трех лидеров – президента США и премьер-министров Великобритании и Австралии – сообщил лично глава Белого дома Джо Байден.

«Сегодня мы делаем еще один исторический шаг к углублению сотрудничества между тремя нашими странами, потому что мы все понимаем настоятельную небходимость долгосрочного обеспечения мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, – заявил Джо Байден. – Нам требуется оценить нынешнюю стратегическую обстановку в регионе и ее возможное развитие, потому что от того, насколько свободен и открыт Индо-Тихоокеанский регион, зависит будущее процветание наших народов. Речь здесь идет о том, чтобы инвестировать усилия в самый значительный источник нашей прочности – наши союзнические отношения. Обновление этих альянсов означает способность лучше справиться с угрозами как сегодняшнего, так и завтрашнего дня».

В свою очередь, британский премьер-министр Борис Джонсон указал, что сейчас важно укреплять связи в Тихоокеанском регионе, который, как он выразился, геополитически «становится все более сложным». Джонсон сообщил, что одной из первых объявленных инициатив в рамках AUKUS стало решение США и Великобритании помочь Австралии укрепить ее военно-морские силы атомными подводными лодками.

«Мы открываем новую главу в истории нашей дружбы, и первой задачей этого партнерства станет помощь Австралии в приобретении флота атомных подводных лодок. Здесь следует подчеркнуть, разумеется, что эти подлодки будут оснащены, в качестве силовой установки, ядерными реакторами, а не вооружены ядерным оружием, и наша работа будет полностью соответствовать нашим обязательствам по нераспространению», – заверил британский премьер.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, в этой связи, назвал AUKUS «новым, улучшенным трехсторонним партнерством в сфере безопасности».

«Наш мир становится все более сложным, что сказывается на всех нас, – сказал Моррисон. – От будущего Индо-Тихоокеанского региона будет зависеть и будущее всех нас. Чтобы ответить на эти вызовы, чтобы помочь обеспечить безопасность и стабильность, необходимые нашему региону, наше партнерство должно быть выведено на новый уровень: не исключать, а вовлекать; не использовать усилия других, а вносить свою лепту; не контролировать и принуждать, а придавать силы и создавать возможности».

Власти КНР немедленно расценили эти договоренности как, цитата, «в высшей степени безответственный шаг». Никто из трех лидеров AUKUS, в ходе пресс-конференции, не признес слово «Китай». Однако, китайский МИД немедленно дал понять, что в Пекине прекрасно знают, какая-такая «угроза стабильности в регионе» имеется здесь в виду.

«Сотрудничество США, Соединенного Королевства и Австралии в сфере атомных подлодок наносит серьезный ущерб региональному миру и стабильности, активизирует гонку вооружений и сводит на нет международные усилия по нераспространению ядерных вооружений. Действия Соединенных Штатов и Великобритании, экспортирующих секретные технологии для атомных подлодок, вновь демонстрируют двойные стандарты и доказывают, что они используют такой экспорт как инструмент для геополитических игр», – заявил в среду Чжао Лицзянь, пресс-секретарь МИД КНР.

Досталось от китайской стороны и властям Австралии. Представитель МИД КНР указал, что, руководство в Канберре само виновато в нынешнем, неудовлетворительном, состоянии австралийско-китайских отношений. Он отметил, что правительству Австралии следует хорошенько подумать, прежде чем решить, должно ли оно «относиться к Китаю как к партнеру или как к врагу».

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