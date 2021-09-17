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Стало известно, когда в Минске начнется отопительный сезон

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  • 17.09.2021, 10:32
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Стало известно, когда в Минске начнется отопительный сезон

Соответствующее решение городские власти приняли сегодня.

Отопление в детских садах, школах, лечебно-профилактических и учреждениях социального обеспечения, музеях, государственных архивах, библиотеках, гостиницах Минска начнут включать 20 сентября. Соответствующее решение городские власти приняли сегодня, сообщает агентство «Минск-Новости».

Что касается других потребителей, то в жилищный фонд, общежития, учреждения образования (за исключением садиков и школ), театры, общегородские бани тепло начнут подавать при среднесуточной температуре в течение пяти дней +8 °C и ниже.

В общественных и административных зданиях, промышленных и прочих организациях батареи потеплеют позже всего, дата запуска отопления там определяется по согласованию с энергоснабжающей организацией после подачи тепла в жилые дома.

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