Политолог: Путин эмоционально выгорел 17.09.2021, 10:39

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Произошло сразу несколько травматичных для президента РФ ситуаций и сюжетов.

Политолог Станислав Белковский в эфире «Эхо Москвы» рассказал, почему президент России Владимир Путин снова отправился в бункер:

— Понимаете, какая огромная система безопасности обслуживает Путина. Безопасность для него вообще это важнейшее. Что кстати он недавно объяснил на встречах с паралимпийцами. Он рассказал историю, как ему сломали нос. Помните? Что ему в детстве сломали нос. Он пошел в секцию бокса, ему сломали нос. Он побоялся сказать об этом родителям. Он так точно не сказал, но это ясно из контекста. И поэтому он даже не пошел к врачу. Нос срастался сам. И тогда он ушел из секции бокса и пошел в борьбу. А бокс и дзюдо – две прямо противоположные философии. Бокс – когда ты наносишь проникающий удар, а дзюдо – когда уклоняешься от борьбы, потом за счет недостатков соперника, побеждаешь. Он все про себя объяснил на этой встрече. Когда он впервые сказал, что собирается уходить на карантин.

С каждым годом, конечно, вся инфраструктура безопасности, которая его окружает и которая должна только разрастаться по логике всякой бюрократической структуры в мире и современной России в особенности, — она ему объясняет о растущих угрозах. И ехать прямо в пекло зверя в Душанбе, это по нынешнему уровню рисков и угроз недопустимо для вождя такого масштаба и значения для всего мира как Владимир Владимирович Путин.

Но если спрашивают меня как физическое лицо, абстрагировавшись от тех слухов и утечек. Я просто считаю, что он действительно эмоционально выгорел, он устал. Он переобщался с народом в последнее время. И было несколько травматичных для него ситуаций и сюжетов. Недели три назад у него вырвалось, что что-то очень много катастроф последнее время. То есть видно, что большое количество техногенных и природных катастроф его напрягают, потому что он все-таки человек с мистическим важным элементом в сознании. Он пытается почувствовать интуитивно, не означает ли это что-нибудь. И конечно что-нибудь для него означает гибель Евгения Николаевича Зиничева. На плато Путорана, в которое тоже впутано, извините за неудачный каламбур мистические…

— То есть вы хотите сказать, что Путин суеверный?

— Да, конечно. В известной мере. Не до конца, это не значит, что, увидев черного кота, идущего по резиденции Ново-Огарево, он уйдет в отставку. Во-первых, черный кот туда никогда не попадет. Его охрана не пропустит. Без разрешения.

Конечно, это видно по всей его карьере и биографии. Понимаете, чтобы это понять, никакая инсайдерская информация не нужна. Нужно просто тщательно проанализировать все, что с Владимиром Владимировичем происходило за эти десятилетия.

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