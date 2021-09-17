Армения подала иск в Международный суд ООН на Азербайджан 17.09.2021, 10:53

Ереван просит привлечь Баку к ответственности.

Армения подала иск в Международный суд ООН, обвинив Азербайджан в расовой дискриминации армян, и просит привлечь Баку к ответственности, говорится в опубликованном в четверг пресс-релизе суда, передает "Интерфакс".

В иске сказано, что, по мнению армянской стороны, Азербайджан нарушил Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, принятую Генассамблеей ООН в 1965 году.

"Десятилетиями Азербайджан подвергал армян расовой дискриминации", и что "в результате проводимой государством политики ненависти армяне подвергались систематически дискриминации, массовым убийствам, пыткам и другим видам насилия", - указано в иске.

Армянская сторона также утверждает, что в сентябре 2020 года Азербайджан вновь нарушил конвенцию во время вооруженного конфликта между странами.

"Армения просит суд привлечь к ответственности Азербайджан за нарушения конвенции, чтобы предотвратить будущий вред и возместить ущерб, который уже был причинен", - пишут СМИ.

В иске подчеркивается, что дискриминации со стороны Азербайджана подвергались лица армянского этнического или национального происхождения вне зависимости от их фактического гражданства.

В сообщении суда отмечается, что позже он опубликует на своем сайте текст поступившего искового заявления.

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