«В поликлиниках сегодня – настоящий ад»: медики и пациенты рассказали о новой волне коронавируса в Беларуси 11 17.09.2021, 11:15

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Фото: «Наша Ніва»

Шокирующие факты.

Министерство здравоохранения Беларуси пару дней назад объявило четвертую волну коронавируса.

Что происходит в больницах и поликлиниках, «Нашей Ниве» рассказывают врачи и пациенты.

«Работаю в столичной поликлинике. Вызовы к пациентам с коронавирусом в последний месяц резко увеличились. С большой неохотой открывают места в стационарах.

Переполнены все больницы, перепрофилированные под ковидных пациентов. Там конвейер и выписывают рано. Не хватает аппаратов ИВЛ, препаратов, – говорит один из столичных врачей, с которым мы поговорили на условиях анонимности. – Судя по тому, что мы видим на местах, цифры по статистике уменьшают в несколько раз. Это можно проследить даже из-за данных по избыточной смертности в Беларуси».

«За две недели сентября приняла столько же пациентов, сколько принимала в январе. И это еще не ноябрьская лавина, не пик. Очень пугает молодежь. Родители приводят тех, кому по 18-19 год. Болеют много и тяжело», – отмечает второй врач.

«Медики почти не справляются с наплывом. На инфекционном приеме работают 4 врача общей медицинской практики, ежедневно коридоры переполнены первичными и повторными пациентами.

Даже если человек пришел в поликлинику с обычным острым респираторным заболеванием, после нескольких часов в такой очереди домой он точно вернется уже с ковидом», – говорит сотрудника 8-й поликлиники, обслуживающего пациентов Первомайского района Минска.

Не так давно в Инстаграме появилось фото одного из сотрудников столичной скорой. Медик признался, что в очереди к первой городской клинической больнице он был двадцатым. Пациента они привезли в 18:23, а отдали в приемный покой в 20:30.

«В 20:00 вышли сотрудники больницы и сказали, что мест нет. Да, мы это сделали. В Минске все ковидные больницы заняты», – написал мужчина.

При этом новости о перепрофилировании медучреждений под ковидных пациентов появляются почти каждый день. Но судя по тому, что пишут и рассказывают медики, мест для всех больных у них не хватает.

«В педиатрии вообще «рекорды Гиннесса»: доходит до 100 пациентов за день»

Ситуация не лучше и в регионах. Так, медики из Могилева рассказывают, что за смену на рентгеновские снимки принимают по 30-50 человек и отмечают значительный прирост больных ковидом.

«Многие идут семьями. Много молодых. Мест в стационарах не хватает, мало кислорода. Сказали сократить до минимума занятый в красных зонах персонал – говорят врачи. – Масочный режим никак не контролируется, только на кассах в магазинах еще контролируют немного. В транспорте почти все без масок. Молодежь прививаться не хочет, возрастные более ответственные».

В Молодечно также наплыв. Врачи говорят, что нагрузка выросла и очень значительно.

«Это просто не укладывается в голове, как физически успеть принять 50 пациентов, а потом обойти 60 адресов на участке за половину дня? Очереди на улицах в любую поликлинику минимум человек 20, домашних вызовов у одного терапевта 40-60 в день. В педиатрии вообще «рекорды Гиннесса»: доходит до 100 пациентов за день»

По сведениям, которыми с нами поделились медики из Ушачского района, количество ковидных пациентов за последние месяцы там увеличилось почти в пять раз.

Работаю в больнице ветеранов в агрогородке «Лесной». Утром было 165 больных ковидных. Везут «свежие» пневмонии из Минской области, город не принимаем.

Выписываем последних плановых и открываем еще 180 коек под ковид», – сообщил один из врачей.

«Многие даже с температурой стоят на улице с самого утра. Мерзнут»

Читатели рассказали о больших очередях, что сейчас образовались перед ковидными отделениями в поликлиниках.

«20-я детская поликлиника в Минске – огромная очередь пациентов с температурой. Заходят через отдельный вход. Часов в 11 всем сказали расходиться, потому что больше принять не могут, – говорит минчанин Сергей. – Участковых терапевтов не хватает.

Один доктор принимает три участка. А тот, к которому нас отправили, должен работать до 12 часов, и он логически попросил больше не занимать очередь. Но с регистратуры людей сюда отправляют и отправляют. Весь коридор убит людьми. Это не жалоба на врачей. Я просто описываю ту ситуацию, с которой столкнулись».

Многие читатели в качестве доказательства присылают фотографии. Вот такое фото, например, редакции прислал житель Гомеля. По его словам, это 8-я поликлиника.

В Кобрине очередь такая, что она заворачивается аж за здание. Пациенты говорят, что медики работают без перерывов, но люди все равно часами стоят в очереди.

Очень похожая ситуация, по словам читателей, и в Солигорске, где в «городских лечебно-профилактических центрах сегодня небывалый наплыв больных детей и взрослых».

Аналогично и в Марьиногорской поликлинике. В очереди на прием с подозрением на коронавирус люди стоят часами.

«С визитом к больным врач у нас не ходит. Он просто не справляется с наплывом пациентов, – рассказывает местный житель. – Для ковидных работает отдельный кабинет, больных у него пропускают с черного входа. Многие даже с температурой стоят на улице с самого утра. Мерзнут».

«Знаете, по несколько часов в очереди – это не 20 раз в день пешком на 4-5 этаж подняться – комментирует медик, которая посещает больных в специальном антиковидном костюме. Эффект сауны в нем достигается уже через 10 минут работы.

Я уже молчу о новостройке, где не работают лифты. Сейчас я в поликлинике, раньше была в скорой помощи. Каждую структуру знаю изнутри. Скажу так: в поликлиниках сегодня – настоящий ад».

«Многих действительно опытных специалистов уволили за гражданскую позицию»

Часовые очереди и такие трудности в лечении четвертой волны коронавируса, по словам медиков, не только из-за того, что резко увеличилось число больных. Еще одна значительная причина-сократилось количество медиков.

«Медиков категорически не хватает, – говорит один из столичных врачей. Многих действительно опытных специалистов у нас, которые не хотели молчать, уволили за гражданскую позицию»

«В той же Марьиной Горке недостаток врачей катастрофический: ковидный прием с огромным наплывом пациентов ведет один специалист. Очевидно, что помочь всем этот специалист просто не в состоянии даже физически», – пишет жительница Марьиной Горки Елена.

«Только из нашей больницы за последние месяцы уволились 14 человек – рассказали нам медики из Солигорска. – В скором времени лечить пациентов станет некому.

А если кто-то из наших коллег жалуется на то, что последние полтора года они работают в опасных для жизни условиях – с ненормированным графиком и в постоянном стрессе – в ответ слышат: «кто на что учился».

По официальным данным, в Беларуси сегодня не хватает около 10 тысяч медиков. Интересно то, что еще в начале 2020 года в стране не хватало всего 3 тысяч таких специалистов. Только за 8 месяцев системе здравоохранения образовалась «дыра» у 7 тысяч специалистов.

Чиновники проблемы с кадрами в здравоохранении признают, но уверяют, что ситуация не критическая. При этом, чтобы обеспечить поликлиники кадрами, туда отправляют интернов. Об этом свидетельствует документ, попавший в руки редакции.

Судя по его содержанию, чтобы обеспечить рабочей силой поликлиники, в Министерстве пошли на изменение плана прохождения интернатуры. На два месяца интернов хотят ввести в состав контактных бригад, которые ходят на домашние визиты к пациентам с подтвержденным ковидом.

«Минздрав не видит никаких причин вводить дополнительные карантинные меры, а вот мобилизовать на ближайшие месяцы интернов для визита к больным – видит, – объясняет один из врачей. – Так же в Минздраве не хотят признавать факт критической нехватки медиков в Беларуси.

Притом что переброска интернов на «визиты» говорит именно о том, что потребность в «руках» резко увеличилась. А количество этих «рук» прогрессивно уменьшается. Доплат, кстати, интернам за визиты не обещают»

«Людей не хватает, поэтому руководители вызывают работников из отпуска»

Между тем коронавирус активно шагает по коллективам, школам и детским садам. О вспышках заболеваний нам сообщают как сотрудники системы образования, так и работники всевозможных предприятий. Так, сотрудница детского сада из Фрунзенского района говорит, что в ее коллективе болеет половина сотрудников.

«Людей просто косит ковид. Я сама переболела в декабре, казалось бы, много антител, но подхватила коронавирус вновь», – говорит она.

Не хватает людей из-за болезни и на предприятиях. Сотрудники Минского электротехнического завода (МЭТЗ) рассказывают, что людей приходится вызывать из отпусков.

«В 16-м цеху болеют практически все, а в 9-м эпидемия только начинает распространяться. Людей не хватает, поэтому руководители вызывают работников из отпуска», – рассказывает одна из рабочих.

«Дети в школе ходят по кабинетам, а не учатся в одном, как это прописано антиковидными нормами, – говорит нам мать шестиклассницы из средней школы №205 в Минске. » О дистанционном обучении речь вообще пока не идет»

Родители школьников из других учебных заведений столицы говорят, что в их учебных заведениях ситуация аналогичная. Более того, в случае, если родители решают оставить ребенка на один день дома, к примеру – заболело горло, школа требует официальную справку от врача.

«То есть, даже если ребенок просто простыл, его нужно вести в переполненную поликлинику, откуда он точно вернется уже с ковидом, – возмущается мама четвертоклашки Ольга. – Аналогичная история со справками, которые сейчас требуют от школьников почти все спортивные кружки. Где логика и хоть какой-то ум?»

Напомним, что с противокарантинных мер Минздрав советует чаще мыть руки, носить маски, придерживаться дистанции и сделать прививку. Также ограничен выезд за границу. Ни о каком лакдауне речи сегодня не идет.

«Белорусы о себе теперь должны позаботиться сами»

«Факт: в Беларуси началась четвертая волна коронавируса. Скоро к нему присоединится грипп. И на тот момент ни один человек, полученный мной за последние несколько дней, не был вакцинирован, – говорит доктор Елена из Минска. – Многие белорусы плюнули на меры безопасности и продолжают ходить без маски. На свадьбах и вечеринках - 100 человек, и тоже без масок: фото будут плохие. Руководство страны также пока не предпринимает полноценные антикриминальные действия ».

По словам врача, а за ней следуют многие коллеги Елены, Минздрав, который сокращает сроки госпитализации и увольнения врачей, не сможет в ближайшее время решить проблему коронавируса.

«Поэтому белорусы обязаны позаботиться о себе. Теперь только в ваших руках сделать прививку и ответственно принять противоковидные меры», – говорит врач.

По последним официальным данным Минздрава, полный курс вакцинации от коронавируса в Беларуси уже прошли свыше 1,48 млн человек, первый компонент вакцины получили более 1,77 млн жителей страны.

Привиться от коронавируса в Беларуси можно двумя вакцинами: российским «Спутник V» или китайской Vero Cell от компании «Синафарм».

Ради ревакцинации в Беларусь поступило 250 тысяч доз российской однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт».

Вакцинироваться можно в поликлиниках и некоторых больницах, специальных пунктах в торговых центрах, на рынках и даже в метро. Также прививку можно сделать в столичных вузах и студенческих общежитиях.

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