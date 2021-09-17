Археологи в марокканской пещере нашли самое раннее свидетельство изготовления одежды 2 17.09.2021, 11:25

Фото: Contrebandiers Project, 2009

Его возраст насчитывает 120000 лет.

Антрополог Эмили Халлетт из Института истории человечества Макса Планка в Германии с коллегами исследовала ряд фрагментов костей, найденных в пещере Контребандье, важном археологическом памятнике на атлантическом побережье Марокко, пишет «Новое время».

Из примерно 12000 костных фрагментов, найденных на этом месте, Халлетт идентифицировала более 60 костей животных, которые были изменены людьми для использования в качестве инструментов. Образцы порезов на костях совпадали с инструментами, найденными на других археологических раскопках, которые использовались для обработки кожи.

«Маловероятно, что органические материалы, такие как кожа и мех, сохранятся в таких старых отложениях, поэтому, как археологи, мы остались с доказательствами, включая инструменты и кости животных, которые сохраняют следы снятия шкуры», — сказала Халлетт.

«Мы можем сопоставить эти свидетельства и предположить, что люди использовали костяные инструменты для изготовления кожи и меха, которые, вероятно, использовались для изготовления одежды», — добавила она.

Но стоит отметить, что доказательства не совсем убедительны. «Эти костяные инструменты могли быть использованы для изготовления кожи для других целей, помимо одежды, например, для хранения вещей», — добавила Халлетт.

Тем не менее, такая одежда, как мех и кожа, была бы особенно полезной для людей в тот период. Когда первые люди вышли из Африки, они столкнулись бы с новой средой обитания и, возможно, с экстремальными климатическими условиями обитания. Одежда и другие инструменты, вероятно, помогли бы расселению людей в новых средах по всему миру.

Ради меха люди в пещере Контрабандье снимали шкуру с плотоядных животных.

«В этой пещере найдены три вида хищников со следами шкуры на костях: лисица Руппелла, золотой волк (более известный как африканский шакал) и дикая кошка» , — сказала Халлетт.

«Следы порезов на этих костях хищников ограничены участками, где делаются надрезы для удаления шерсти, то есть на участках скелета, связанных с удалением мяса, нет следов порезов», — отметили ученые.

Что касается кожи, то здесь было обнаружено несколько видов крупного рогатого скота.

Халлетт считает, что, учитывая специализацию этих инструментов, они, вероятно, являются частью более крупной и древней традиции. По ее словам, генетические исследования вшей, проведенные другими исследователями, предполагают, что одежда появилась не менее 170 000 лет назад в Африке.

«Эти инструменты, скорее всего, использовались для изготовления одежды, и интересно, что археологические данные и генетические свидетельства указывают на древнее происхождение одежды в Африке», — сказала Халлетт.

В Африке, возможно, еще есть неизвестные места, которые ждут, когда их найдут и помогут пролить свет на историю производства одежды для людей.

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