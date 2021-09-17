Генпрокуратура официально призналась, что не может найти Баскова, Эйсмонт и Шакуту 4 17.09.2021, 11:58

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Виновные не уйдут от ответственности в свободной Беларуси.

Расследование уголовного дела по факту смерти Романа Бондаренко приостановлено. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

В сообщении говорится, что дело приостановлено на основании п. 1 ч.1 ст. 246 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь ввиду неустановления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

— В соответствии с п. 1 ч.2 ст. 247 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь и после приостановления производства по делу принимаются меры по установлению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, — заявили в пресс-службе.

Информация о том, что расследование дела было приостановлено, появилась накануне. Однако официально ее никто не комментировал.

Напомним, трагедия случилась в ноябре 2020 года. Роман Бондаренко вышел во двор, где собрались пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, глава ФХБ Дмитрий Басков и спортсмен Дмитрий Шакута, которые срезали бело-красно-белые ленты.

Завязался конфликт, приехала милиция, Романа забрали в Центральное РУВД. Оттуда он попал в реанимацию больницы скорой помощи. Несмотря на усилия врачей, они не смогли спасти пациента. На похороны Бондаренко пришли тысячи минчан.

Первыми же заявлениями властей было то, что Роман был в состоянии алкогольного опьянения. Этот тезис был быстро опровергнут на основании медицинских документов. Журналистку Тутбай Екатерину Борисевич и доктора Артема Сорокина за это судили.

Сначала расследованием занимался Следственный комитет. Но скоро по приказу Лукашенко дело передали Генеральной прокуратуре.

Лукашенко заявлял, что берет следствие под личный контроль. Чем это закончилось, мы сейчас видим — дело приостановлено.

Так же силовики уже более 20 лет «расследуют» исчезновение политических оппонентов Лукашенко — Захаренко, Гончара, Красовского.

Бывшие силовики, выступившие против пыток и избиения демонстрантов, опубликовали записи разговоров пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт и хоккейного функционера Дмитрия Баскова.

Из аудио следует, что оба были в тот вечер на «Площади перемен». Это стало одной из причин, почему Международная федерация хоккея ввела ограничения в отношении Баскова.

Также утверждалось, что на «Площади перемен» был спортсмен, близкий к силовикам, Дмитрий Шакута.

По ч. 3 ст. 147 УК срок привлечения к уголовной ответственности 15 лет. Это особо тяжкое преступление, за которое грозит наказание от 5 до 15 лет лишения свободы.

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