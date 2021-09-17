В США создали уникальную вакцину против COVID-19 17.09.2021, 12:02

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Нужно просто глубоко вдохнуть.

В Университете Хьюстона (США) заявили о создании новой вакцины, которая дает устойчивый иммунитет против вдыхаемых вирусов, в том числе и COVID-19. Она укрепляет иммунитет слизистой оболочки носа, которая является первым барьером на пути к легким.

Как сообщает Medicalxpress, над созданием интраназальной (т.е. такой, которую капают или брызгают в нос) вакцины работал профессор химической и биомолекулярной инженерии Университета Хьюстона Навин Варадараджан.

"Вакцинация слизистых оболочек может стимулировать как системный иммунитет, так и иммунитет слизистых оболочек и имеет то преимущество, что является неинвазивной (без инъекций и операций - Ред.) процедурой, подходящей для иммунизации больших групп населения", - говорит Варадараджан.

Исследования профессор проводил совместно с экспертом по доставке наночастиц колледжа Университете Хьюстона Синьли Лю.

"Вакцинации слизистых оболочек препятствует отсутствие эффективной доставки антигена и необходимость в соответствующих иммуностимуляторах, которые могут обеспечить устойчивый иммунный ответ без токсичности", - объясняет профессор. По его словам, команде Лю удалось решить эти проблемы.

Оба исследователя утверждают, что вакцина безопасна. В пределах семи дней она дает полный иммунитет против SARS-CoV-2. Они надеются, что вводимая в форме капель или спрея вакцина будет справедливо распределена по всему миру.

Оба ученых обеспокоены тем, что страны первого мира своих граждан уже вакцинировали, а миллиарды людей в таких странах, как Индия, Южная Африка и Бразилия остаются беззащитными перед вспышками COVID-19. Вирус, между тем, эволюционирует и это снижает эффективность всех вакцин.

По словам Варадараджана, новая вакцина уже в стадии производства. К концу года ее планируют представить службе по контролю за качеством США (FDA).

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