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«Новая газета» рассказала, что в России можно проголосовать в торговых палатках и на остановках

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  • 17.09.2021, 12:18
«Новая газета» рассказала, что в России можно проголосовать в торговых палатках и на остановках
Фото: Коммерсант

В этом году — не на «пеньках».

«Новая газета» отмечает, что в России этом году вместо пеньков и багажников автомобилей, которые использовались во время голосования по поправкам в Конституцию, в отдельных деревнях можно будет опустить бюллетень в урну также у храма, на берегу озера, у строительного рынка или рядом с аптекой.

Как объяснили в комиссиях, речь идет о населенных пунктах, до которых трудно добраться или в которых отсутствует подходящее помещение, клуб или школа.

Всего выбрано и согласовано с Мособлизбиркомом почти 600 удаленных мест для голосования.

Выборы в Госдуму и разных уровней уже начались сегодня на Дальнем Востоке и в Сибири. Трехдневное голосование завершится в воскресенье вечером.

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