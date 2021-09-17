Стало известно, какой сюрприз приготовила ГАИ минским водителям на выходных 4 17.09.2021, 12:38

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Фото: onliner.by

Предупрежден — значит вооружен.

ГАИ Минска предупредила о скрытом контроле скорости в ближайший уик-энд, сообщает onliner.by.

Так называемый смешанный негласный контроль по сути представляет собой работу инспекторов на авто без ливреи, маячков и красных номеров. Начиная с прошлого года ее практикуют по всей стране. Столица — не исключение. Сегодня ГАИ Минска объявила о подобных рейдах, которые пройдут в ближайшие три дня (с пятницы, 17 сентября, по воскресенье, 19-го).

Череду рейдов назвали «профилактической акцией «Скорость»: «Инспекторы проведут рейды с применением гласного, негласного и смешанного контроля. С помощью современных технических средств наряды ДПС будут фиксировать скорость проезжающих автомобилей».

Известно, что минувшей весной инспекторы использовали для негласного контроля черный Geely Tugella.

По данным ГАИ, за восемь месяцев этого года на дорогах столицы случилось 54 скоростезависимых ДТП, в которых 4 человека погибло и 68 получили травмы.

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