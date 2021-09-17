The Economist: Путин все еще боится Навального 2 17.09.2021, 12:44

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коллаж: zen.yandex.ru

Российская оппозиция стала сообразительней, поэтому с ней трудно воевать.

Президент России Владимир Путин имеет все основания для беспокойства. Он пытался подавить оппозиционного лидера Алексея Навального, отправив его в тюрьму. Кремль заблокировал организацию Навального, а также запретил союзникам оппозиционера участвовать в выборах. И даже несмотря на это, Навальный и его движение все еще являются важной частью выборов в российскую Госдуму, приводит статью The Economist издание «Зеркало недели. Украина».

На первый взгляд, политическое поле в России полностью принадлежит Путину. Единые оппозиционные партии, которым разрешили участвовать, включая коммунистов и «Яблоко», имеют «безвредную либеральную форму», поэтому были «одобрены» Кремлем.

Поскольку СМИ распространяют пропаганду, а репрессии и цензура являются основными инструментами предвыборной кампании, победа «Единой России» выглядит уверенной. Однако в действительности разворачивается драма, поскольку Кремль неистово борется с усилиями Навального разбудить и координировать избирателей.

В Кремле надеялись, что большинство россиян, учитывая понимание того, что на выборах уже все давно решено, не заинтересуются ими. Если они останутся дома, «Единая Россия» должна победить, поскольку солидный блок государственных служащих, пенсионеров и военнослужащих будет вынужден голосовать за эту партию. Если явка будет низкой, потребность в откровенной фальсификации будет снята автоматически вместе с риском массовых протестов.

В то же время, Кремль призывает людей, особенно в Москве, где «Единая Россия» теряет популярность, голосовать в Интернете, облегчая власти контроль над процессом. Похоже, что режим даже взломал базу данных сети либеральных медиа-организаций, отправив читателям сообщения с призывом бойкотировать выборы.

Тем не менее, кампания Навального с попыткой повлиять на голосование из тюремной камеры наносит хлопот Путину. Опросы дают «Единой России» меньше 30% голосов. Кремль особенно недоволен призывом Навального к избирателям следовать его стратегии «умного голосования». Половина мест в Думе распределяется по партийному списку, поэтому лидер оппозиции призывает своих сторонников проголосовать за любую парламентскую партию, кроме «Единой России».

Команда «умного голосования», используя собственные данные опросов и анализ, пытается определить наиболее вероятного кандидата, который бы победил «Единую Россию». Главная цель этой кампании - лишить «Единую Россию» большинства и таким образом ослабить ее контроль над избирательными комиссиями по всей стране. Это дало бы больше свободы для оппозиции в местах, где она относительно сильная, например, в Хабаровске, на крайнем востоке. Умное голосование сработало на местных выборах, в том числе в Москве в 2019 году, когда «Единая Россия» теряла позиции.

Российские власти заблокировали сайт умного голосования и приказали Google и Яндекс блокировать поисковые запросы по этой кампании. Яндекс подчинился, а Google нет, поэтому компания была наказана штрафом. Кремль обвинил Google во «вмешательстве в выборы в России».

Предвидя такие блокировки, команда Навального создала приложение для умного голосования. Тогда Кремль приказал технологическим гигантам, включая Apple, удалить его. Режим даже приказал провайдерам VPN блокировать загрузку этого приложения.

Журналистов арестовывают за повторное размещение упоминаний об умном голосовании в своих аккаунтах в социальных сетях. Активисты по защите прав человека также стали новой мишенью. Популярным блогерам грозит домашний арест за нарушение карантинных правил, связанных с COVID, которых почти никто не соблюдает. Сотни людей по всей России сообщили о визитах полицейских, которые расспрашивали о Навальном и предупреждали об ужасных последствиях, если они его поддержат.

Политолог Кирилл Рогов говорит, что умное голосование фактически стало политической партией.

«Не название или регистрация определяют партию, а ее способность консолидировать избирателей и влиять на результат выборов», - отмечает он.

Власть Кремля опирается на две основы: монополию в информационном пространстве и репрессии. Но распространение Интернета изменило российскую политику. Аналитический центр «Либеральная миссия» считает, что доля людей, которые читают новости в Интернете, выросла с 18% до 45% за последние пять лет. Это значит, что 70% россиян знают о Навальном. Его канал на YouTube имеет примерно такую же аудиторию, как новости на большом государственном телеканале. Каким бы ни был результат выборов, война через Интернет будет только острее, резюмирует издание.

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