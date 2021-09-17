Из российской банковской системы исчезло четыре триллиона рублей 3 17.09.2021, 12:55

5,364

Что произошло?

Банкротство нескольких сотен банков и пенсионных фондов, состоявшееся в последние годы, оставило в финансовой системе России «дыру» размером почти 4 триллиона рублей, сообщает finanz.ru.

Реальная стоимость активов 414 финансовых организаций, ликвидацией которых занимается Агенство по страхованию вкладов, составляет лишь 15% от указанной на балансе, сообщил РИА Новости в четверг первый заместитель гендиректора АСВ Андрей Мельников.

Из 4,7 триллиона рублей активов только примерно 700 млрд подкреплены реальной стоимостью, а остаток - 85% - де-факто просто «нарисован».

У банков, которые попали на ликвидацию в последнее время, показатель стоимости активов гораздо выше и достигает 50%, а в некоторых случаях даже 80%, рассказал Мельников.

Но есть до сих пор банки, которые не могут расплатиться даже с кредиторами первой очереди. «Не совсем "пустышки", но близко», - сказал Мельников.

Чтобы найти деньги в карманах бывших собственников, часто покидающих Россию в направлении Лондона или Монаков, АСВ ввело новую процедуру привлечения к субсидиарной ответственности: банкиры и топ-менеджеры, раскрывшие информацию о конечных бенефициарах и об имуществе, смогут рассчитывать на смягчение наказания.

Механизм, по словам Мельникова, уже заработал: «Люди начали обращаться, есть уже четко зафиксированные показания, в том числе в рамках уголовных дел».

До конца года АСВ планирует завершить основной массив ликвидационных мероприятий в тех банках, где это возможно, - распродать активы, списать неликвидное имущество, завершить исполнительные производства. В итоге должны остаться только сложные процедуры - споры о привлечении к ответственности контролирующих лиц, уголовные процессы, продажа сложного имущества.

«Всего таких банков порядка 150. Это достаточно серьезная нагрузка, но мы эту задачу выполним», - сообщил Мельников.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».