Сергей Тихановский написал стих о судьбе Лукашенко

Сергей Тихановский написал стих о судьбе Лукашенко1
- 17.09.2021, 12:53
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«Не хочет верить, что ему конец».
Народный блогер и политзаключенный Сергей Тихановский написал стихотворение о судьбе Лукашенко и прислал в письме своей маме, пишет Telegram-канал «Страна для жизни».
«Клянусь, не описать обычными словами
Того, что подлецы творят счас с нами.
И вынужден я был слова создать.
Слова хоть в письме написать.
Скрестил я слово «врун» и со словом «лжец»,
И получилось «врец».
«Врун» и «подлец» - и снова «врец».
И этот врец, он на дуде игрец,
Не хочет верить, что ему конец.
Не верит врец, что придет жнец.
Что эта ложь – всех дел его венец.
Как не пытался врец закрыть каждый ротец,
Весь мир узнал, что он подлец», - пишет Сергей Тихановский.
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Адрес для писем: СИЗО-3, 246003, г. Гомель, ул. Книжная, 1А, Тихановский Сергей Леонидович