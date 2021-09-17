Сергей Тихановский написал стих о судьбе Лукашенко 1 17.09.2021, 12:53

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Сергей Тихановский

«Не хочет верить, что ему конец».

Народный блогер и политзаключенный Сергей Тихановский написал стихотворение о судьбе Лукашенко и прислал в письме своей маме, пишет Telegram-канал «Страна для жизни».

«Клянусь, не описать обычными словами

Того, что подлецы творят счас с нами.

И вынужден я был слова создать.

Слова хоть в письме написать.

Скрестил я слово «врун» и со словом «лжец»,

И получилось «врец».

«Врун» и «подлец» - и снова «врец».

И этот врец, он на дуде игрец,

Не хочет верить, что ему конец.

Не верит врец, что придет жнец.

Что эта ложь – всех дел его венец.

Как не пытался врец закрыть каждый ротец,

Весь мир узнал, что он подлец», - пишет Сергей Тихановский.

Пишите письма политзаключенным. Ведь это крайне важно!

Адрес для писем: СИЗО-3, 246003, г. Гомель, ул. Книжная, 1А, Тихановский Сергей Леонидович

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