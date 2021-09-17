Ученые разгадали тайну сверхновой звезды 1181 года 1 17.09.2021, 13:30

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Загадке уже больше 800 лет.

В 1181 году нашей эры яркая точка света, такая же яркая, как планета Сатурн, была видна китайским и японским астрономам немногим более шести месяцев, прежде чем исчезнуть, пишет «Новое время».

Сотни лет спустя исследователи заявили, что наконец нашли источник этого загадочного явления.

Событие, подобное знаменитому взрыву звезды в Крабовидной туманности в 1054 году, является одной из нескольких ярких вспышек, отмеченных в исторических записях, но, в отличие от Крабовидной туманности, было сложно определить, что произошло в 1181 году.

Исторические записи оставляют несколько ключей к разгадке, которые были полезны современным астрономам. Во-первых, время: эта «гостевая звезда» светила 185 дней, с 6 августа 1181 г. по 6 февраля 1182 г. Запись также указывает на ее место в небе, которое было точкой, расположенной между двумя китайскими созвездиями, Чуаньше и Хуагай, недалеко от современной Кассиопеи.

Эти кусочки космической головоломки привели группу исследователей к вероятному виновнику древней вспышки: сверхновой, остатки которой теперь образуют быстро расширяющуюся туманность под названием Pa30.

Облака туманности движутся так быстро, что в новом исследовании ученые из Гонконга, Великобритании, Испании, Венгрии и Франции обнаружили, что пыль и газ Pa30 могут преодолевать расстояние от Земли до Луны за колоссальные пять минут. Используя эту скорость и произведя обратный расчет, исследователи определили, что туманность соответствует сверхновой, взорвавшейся около 1181 года.

Команда обнаружила, что туманность Pa30 образовалась из редкого и относительно слабого типа сверхновой, названного «сверхновой типа Iax».

«Только около 10% сверхновых относятся к этому типу, и они недостаточно изучены. Тот факт, что SN1181 была слабой, но очень медленно угасала, соответствует этому типу», — сказал Альберт Зейлстра, астрофизик из Манчестерского университета в Великобритании в заявлении о новом исследовании.

Ученые также обнаружили, что звезда Паркера, одна из самых горячих звезд Млечного Пути, также является вероятным двойником сверхновой. Считается, что туманность и звезда являются результатом массивного столкновения и последующего слияния двух тусклых «звездных трупов», известных как белые карлики.

«Это единственная сверхновая типа Iax, в которой возможно детальное изучение остаточной звезды и туманности», — добавил Зейлстра. «Приятно иметь возможность разгадать историческую и астрономическую загадку».

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