Конгресс США предложил увеличить военную помощь Украине до $300 миллионов 3 17.09.2021, 13:30

Сумму должны утвердить обе палаты.

Конгресс США планирует увеличить военную помощь Украине в следующем году на 50 млн долларов - до 300 млн. Об этом в пятницу, 17 сентября, сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова в Facebook.

"Благодарны конгрессменам и сенаторам за предложение увеличить размер помощи по безопасности Украине до 300 млн. долл. в оборонном бюджете США на 2022 год (NDAA FY2022). Очень надеемся, что выделение этой суммы будет согласовано и утверждено обеими палатами Конгресса США", - написала она.

Ранее в СМИ появилась информация, что в рамках военной помощи США предоставят Украине систему ПРО "Железный купол".

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