Бизнесмен Александр Кнырович стал директором по международному развитию стартап-хаба «Имагуру» 1 17.09.2021, 13:41

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Александр Кнырович

Фото: tut.by

В середине августа предприниматель вышел на свободу, а позже уехал за границу.

Известный белорусский бизнесмен Александр Кнырович возглавит развитие международного бизнеса «Имагуру», сообщается на сайте cтартап-хаба.

Предприниматель, ментор и инвестор Александр Кнырович стал директором по международному развитию стартап-хаба «Имагуру».

В апреле 2021 года «Имагуру» в Минске был закрыт. Сейчас у стартап-хаба есть планы по открытию новых офисов в Европе. Благодаря новому партнерству с Google, команда планируют расширять возможности для белорусских стартапов на глобальном рынке, помогать компаниями с белорусскими корнями находить инвестиции и менторскую поддержку.

Отдельным направлением развития «Имагуру» станут хабы солидарности, где будут развивать проекты в сфере развития демократии, цифрового общества, образования, медицины, социальной мобилизации и объединения в сообщества, удаленной работы.

Напомним, белорусский бизнесмен Александр Кнырович находился за решеткой с 2017 года. Он отбывал срок по «коррупционным» статьям, однако многие считали его дело политическим: предприниматель открыто критиковал политику белорусских властей.

В середине августа он вышел на свободу, а позже уехал за границу.

— Я благодарен команде «Имагуру» за возможность вернуться к полноценной работе после 4,5 лет проведенных в вынужденном профессиональном простое. Меня всегда вдохновляла работа стартап-хаба «Имагуру», направленная на развитие

предпринимательского сообщества в Беларуси, профессиональное обучение,

вовлечение местных команд в международное сотрудничество. Надеюсь, что вместе, в сегодняшних непростых условиях, мы сможем построить широкую инфраструктуру поддержки как технологических стартапов, так и крайне необходимых сейчас гражданских инициатив, способных объединить белорусов, вынужденно и временно покинувших родину, — сказал Кнырович.

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