Кристина Тимановская о спортивных чиновниках: Все скрины, доказательства и фамилии уже пошли в суд 7 17.09.2021, 13:59

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Кристина Тимановская

Белорусская легкоатлетка уверена в своей правоте.

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская рассказала в своем Instagram о разбирательстве своего кейса. Напомним, что сейчас МОК ведет расследование по ситуации с бегуньей:

— После разговора с представителем МОК хочу вам кое-что рассказать, что пытаются сделать НОК и главный тренер сборной по легкой атлетике [Юрий Моисеевич].

Говорят, что я планировала уехать из Беларуси навсегда еще до Олимпиады. Говорят, что я ходила к врачам и просила успокоительные таблетки и говорила, что у меня что-то нестабильно с психикой. Говорят, что я ходила и давала интервью на БТ...Да, это правда, но это было не мое желание, а их условие, чтобы я смогла выступить на 200 м... Но, как видим, они врут всегда, и даже их условия, я не была прощена.

Я просила до случившегося передать мне документы с РБ. Да, это правда, у меня кроме паспорта ничего не было, и я просила, чтобы мне привезли документы и права (кстати, эта инфа слита спортсменкой).

По поводу передачи документов: они утверждают, что я их просила еще до случившегося, потому что планировала не возвращаться домой заранее... Бред, вранье, абсурд.

Просила я уже после всего случившегося, потому что знала, что мне могут понадобиться документы. А эту инфу им слила как раз одна из эстафетчиц. А я еще пыталась их защищать... Что такое солидарность некоторые спортсмены не знают.

Все скрины, доказательства и фамилии уже пошли в суд... И фамилия этой девушки тоже.

Но я не обижаюсь. Я все понимаю. Главный тренер боится потерять место. Девочку, скорее всего, запугали. НОК – тут все ясно. Что есть у них? Вранье – все, что они говорят только на словах...

А у меня есть все скрины переписок с ними, которые доказывают мою правоту.

На Олимпиаде в Токио тренерский штаб белорусской команды решил задействовать Тимановскую в соревновании, с которого из-за отсутствия необходимого количества допинг-проб были сняты другие бегуньи. Спортсменка подвергла такой шаг критике, и тренерский штаб 1 августа решил отправить Тимановскую на родину из-за ее «эмоционально-психологического состояния». Спортсменка заявила, что ее намеревались вывезти из Токио под давлением и она намерена просить убежища в Европе. Польша выдала Тимановской гуманитарную визу, после чего она вылетела через Вену в Варшаву.

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