COVID-19 у маленьких детей: назван основной признак болезни 17.09.2021, 14:06

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Симптомы значительно отличаются от коронавируса у взрослых.

Как оказалось, у маленьких детей ковид чаще всего проявляется судорогами.

Группа международных исследователей, проанализировав данные заболеваемости ковидом среди детей, пришла к выводу, что основным проявлением коронавирусной болезни у детей могут быть судороги, включая эпилептический статус.

Результаты исследования опубликованы в журнале Seizure (перевод — cursorinfo.co.il).

Всего за период исследования в отделениях неотложной помощи был поставлен диагноз острой инфекции SARS-CoV-2 175 детям. У 11 из них наблюдались судороги. Возраст варьировался от шести месяцев до 17 лет, 4 девочки.

У пятерых был эпилептический статус, и они ответили на прием больших доз противосудорожных препаратов. У шестерых была лихорадка. У семи в анамнезе были неврологические расстройства.

В отличие от взрослых, судороги возникают рано и могут быть основным проявлением острого COVID-19 у детей. Судороги, включая эпилептический статус, могут возникать без лихорадки даже у детей без эпилепсии в анамнезе и не связаны с тяжелым течением заболевания. Для ранней диагностики необходим высокий индекс подозрительности, чтобы можно было принять меры инфекционного контроля.

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