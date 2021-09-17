Мнение: В Беларуси назревает массовая «эвакуация» валютных вкладов 1 17.09.2021, 14:33

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В стране может начаться дефицит долларов.

Тотальный вынос валютных вкладов замедляется, но худшее еще впереди

Уже четыре месяца идет тотальный вынос населением валютных депозитов: люди выносят деньги и из срочных вкладов в иностранной валюте, и с валютных карт-счетов (переводных депозитов). Это результат негативных ожиданий на фоне внешнеполитического кризиса, пишет «Инфобанк».

Однако в августе сумма, на которую сокращается объем валютных депозитов физических лиц за месяц, стала наименьшей в этом периоде: вынос замедляется.

А сильнее всего замедлился вынос срочных вкладов физлиц. Из долгого – уже 20 месяцев – периода беспрерывного выноса, августовское сокращение стало наименьшим – только на $27 млн: в 3,6 раз меньше, чем в июле, и в 7,8 раз меньше, чем в июне.

Правда, за месяц начислено где-то $7 млн процентов, без учета рекапитализации которых реальный, физический вынос чуть больше. Но в целом, сильное его замедление – налицо.

Во многом это стало результатом отмены действовавших ограничений в виде предельных максимальных ставок в виде привязки их к ставкам ФРС США, ЕЦБ и ЦБРФ: банки Беларуси не могли предлагать ставки по валютным депозитам, выше указанных нормативов более, чем на определенное количество процентных пунктов.

После отмены этих ограничений проценты по срочным валютным вкладам резко выросли.

За два месяца произошел «взрывной» рост фактической средней по банковской системе процентной ставки по новым срочным вкладам физических лиц в долларах США:

по всем – до 3,12% годовых в августе (после 1,31% в июне)

по отзывным – до 1,86% годовых в августе (после 0,64% в июне)

по безотзывным – до 3,45% годовых в августе (после 1,53% в июне).

Хотя кардинально переломить динамику – в сторону прироста объема срочных валютных вкладов – не удалось.

Ведь «против» валютных депозитов играет тот факт, что они сейчас – совсем не выгодный инструмент сбережений, особенно на фоне сверхвыгодных срочных BYN-депозитов.

В четверг, 16 сентября, курс доллара США – главной учетной валюты белорусов – составил 2,485BYN/$: с начала месяца американская валюта в Беларуси подешевела на 0,763%, что эквивалентно 17,4% годовых.

И если эти проценты падения курса доллара отнять от процентов по долларовым вкладам, получится «минус» – BYN-рублевая убыточность срочных $-депозитов, которая за 16 дней сентября составила 14,1% годовых (исходя из официальной средней процентной ставки по всем новым срочным депозитам физических лиц в долларах США).

А если еще принять во внимание инфляцию, то реальные, по покупательной способности, убытки на долларовых вкладах даже больше.

Суммарный за весь период выноса срочных валютных вкладов физлиц (20 месяцев) отток составил $2,322млрд – больше, чем было вынесено за 3 года в кризис 2015-18 гг.

В результате, сумма средств населения на них снизилась к концу августа до $3,895млрд – минимума почти за 10 лет, с конца 2011 года.

А рекордная сумма была зафиксирован ровно 4 года назад, в конце августа 2015-го: $7,844 млрд. За 6 лет объем, как видим, сократился уже более чем наполовину.

В «переводном» секторе динамика суммы остатков всегда была лучше, чем в «срочном»: за всю историю количество месяцев, по итогам которых сумма остатков денег населения на валютных карт-счетах сокращалась, можно пересчитать по пальцам.

Но вот уже четыре месяца объем переводных депозитов физических лиц в иностранной валюте снижается.

Снижение, что было в августе-сентябре 2020 года, объяснимо на фоне массовых уличных протестов. А теперешнее в мае-августе – только усилением негативных ожиданий и прогнозов на фоне сильнейшего внешнеполитического кризиса.

Тем не менее, и здесь негативная динамика замедляется: августовское сокращение суммы валютных карт-счетов физлиц (на $16 млн) – наименьшее за эти месяцы: в 2,2 раз меньше июльского и в 3,8 раз меньше июньского.

Чистый отток за эти четыре «минусовых» месяца – $163 млн. А с начала года (за 8 месяцев) вышло снижение на $20 млн.

И теперь, на конец августа 2021-го, сумма средств населения на карт-счетах в иностранной валюте составила $1,190 млрд.

Максимум был в конце июля 2020-го – $1,539 млрд, перед политическим кризисом. Как видим, с такой динамикой возвращения на докризисный уровень можно не ожидать.

Итак, тотальный – и в срочном и в переводном секторах – вынос населением депозитов в иностранной валюте в августе продолжился, но этот процесс значительно замедлился.

Больше всего сократился вынос депозитов в срочном секторе – благодаря резкому росту процентных ставок.

За август в секторе депозитов физлиц в иностранной валюте сокращение составило:

срочных вкладов – $27 млн (за июль – $97 млн, за июнь – $210 млн)

на карт-счетах – $16 млн (за июль – $35 млн, за июнь – $60 млн)

суммарно – $43 млн (за июль – $132 млн, за июнь – $271 млн).

С начала года валютных депозитов населения в банках стало меньше на $765 млн, причем «минус» – во всех восьми месяцах.

А за 18 месяцев «минусового» периода, с марта 2020-го по июль 2021-го – на $2,495млрд («плюс» был лишь в декабре).

В результате, суммарные остатки на всех депозитах физлиц в иностранной валюте в банках Беларуси составили в конце августа $5,085 млрд. Это минимум за 9,5 лет (с апреля 2012г.).

А с пикового уровня ($8,352 млрд в октябре 2015-го) они сократились уже на $3,267 млрд: за эти годы белорусы вынесли 39,1% валютных депозитов.

Есть фактор, который будет сильно влиять на сокращение суммы вкладов населения в иностранной валюте. Причем с каждым месяцем он будет нарастать – это приближение начала действия санкций, которое может быть в декабре.

Санкции в отношении нефтепродуктов и калийных удобрений могут серьезно отразиться на финансовой и, как следствие, банковской системе страны – вплоть до дефицита валюты в случае, если финансовая помощь со стороны России и ЕФСР окажется недостаточной.

Кроме того, Украина наращивает закупку белорусских нефтепродуктов – очевидно, делая запасы перед присоединением к санкциям. Если эта версия подтвердится, будет еще хуже, ведь Украина после санкций со стороны ЕС осталась главным рынком для нефтепродуктов.

В этом случае в статистике Нацбанка по динамике валютных депозитов физлиц мы увидим еще больший «минус», чем сейчас. Вплоть до значений, которые можно охарактеризовать как «эвакуация», что было ровно год назад.

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