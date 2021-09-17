Комитет Верховной Рады утвердил законопроект об олигархах в Украине 13 17.09.2021, 15:26

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Парламентский комитет учел всего 13 правок из 1271.

Комитет Верховной Рады по нацбезопасности в пятницу, 17 сентября, поддержал законопроект об олигархах №5599 ко второму чтению. Об этом сообщает глава фракции Голос Ярослав Железняк, передает korrespondent.net.

По голосам комитета: 10 - за, 1 - против (Сергей Рахманин), 0 - воздержалось.

По его словам, из 1271 поправки к законопроекту учтено всего 13.

"Плохо, что в решении Комитета записано Раде рассматривать закон по новой спецпроцедуре. Т.е. без права депутатов поставить свои правки в зале. Это будет грубейшее нарушение регламента", - пишет нардеп.

Кроме того, он сообщил, какие изменения внесли в законопроект ко второму чтению:

Кроме олигархов будет теперь еще и "представитель олигарха". Правда, кроме определения, о нем ничего больше не написано);

Значительно расширен термин "участие в политической жизни". Теперь, кроме непосредственно финансирования, добавили очень много других критериев. В теории и доставка воды может попасть под новые критерии. Если, конечно, будущие олигархи таким бизнесом владеют),

СНБО остается. Но теперь будут вызывать олигарха на ковер, чтобы признать олигархом. А он может оправдываться;

В реестре олигархов будут теперь и сами олигархи, и их бизнес, и партии, на которые они имеют "значительное влияние";

Олигархи не смогут финансировать политическую агитацию и митинги;

Теперь не только совместный поход, например, на футбол, но и телефонный разговор будет считаться контактом с олигархом;

Декларировать встречи с олигархом теперь должны и руководители госкомпаний, и даже патронатная служба Офиса президента и Рады;

Расширен перечень чиновников, кого уволят, если вовремя не сообщат про контакт с олигархами;

Убрали жестокое наказание для олигарха – обязательство подавать электронную декларацию. Правда, скорее всего, это очередная техническая ошибка, которой кишит текст ко второму чтению;

Уточнили, когда же после вступления закона в силу надо сообщить о первом опыте контакта с олигархом (через 14 дней).

Напомним, парламент одобрил в первом чтении закон о борьбе с олигархами 1 июля.

На днях Венецианская комиссия начала проверку закона по запросу Верховной Рады.

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