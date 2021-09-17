На торги выставлена часть усадьбы Сапег и Потоцких в Высоком 4 17.09.2021, 16:02

3,636

Начальная цена — $54 тысячи.

На сайте Белорусской универсальной товарной бирже выставлена на торги часть усадьбы Сапег и Потоцких в городе Высокое в Каменецком районе Брестской области.

Начальная цена — 134 000 рублей (около $54 тыс.). Здание является историко-культурной ценностью.

Его можно использовать как торговый объект, административные помещения или даже под жилье. Его общая площадь — 227,3 кв.м. Площадь передаваемого в аренду на 30 лет земельного участка — 0,1387 га.

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