Найдено музыкальное произведение, которое улучшает состояние людей 4 17.09.2021, 17:17

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Медики уверены, что его можно будет использовать в терапии.

Согласно исследованию в США, соната Моцарта может успокоить эпилептическую мозговую активность, меняя активность коры лобных долей, пишет «Новое время».

Медики уверены, что в перспективе сонату Моцарта для двух фортепиано ре мажор K448 можно будет использовать в терапии.

Исследование 16 пациентов, госпитализированных с эпилепсией, которые не ответили на лечение, укрепило надежды на то, что музыку можно будет использовать для новых неинвазивных методов лечения.

«Наша главная мечта — определить антиэпилептический музыкальный жанр и использовать музыку для улучшения жизни людей, страдающих эпилепсией, — сказал Роберт Куон из Дартмутского колледжа, соавтор исследования.

Соната Моцарта для двух фортепиано ре мажор K448 известна своим влиянием на познание и другую мозговую деятельность, но исследователи все еще пытаются понять, почему.

В новой работе ученые из Медицинской школы Дартмутского колледжа в США использовали электроэнцефалограммы у 16 взрослых добровольцев с лекарственно-устойчивой эпилепсией. Исследователи просили их прослушать различные музыкальные отрезки продолжительностью от 15 до 90 секунд, включая сонату Моцарта.

Результаты показали, что прослушивание сонаты Моцарта для двух фортепиано ре мажор (K448), но не любого другого музыкального отрывка, привело к снижению всплесков электрической активности в мозге, связанной с эпилепсией, в среднем на 66,5%.

Исследователи отмечают, что наибольшие сокращения наблюдались в левой и правой лобных корках головного мозга. Это части мозга, участвующие в регулировании эмоциональных реакций.

Авторы считают, что прослушивание «Сонаты для двух фортепиано в ре мажоре K448» Моцарта активирует в мозге нейрональные сети, которые связаны с позитивными эмоциями от прослушивания музыки. Активация этих сетей снижает эпилептическую активность в мозге

Так называемый «эффект Моцарта» стал предметом исследования с тех пор, как в 1993 году ученые заявили, что у людей, слушавших K448 в течение 10 минут, улучшились навыки пространственного мышления. Последующее исследование проверило влияние K448 на различные функции и расстройства мозга, включая эпилепсию.

Но авторы заявили, что это первая попытка разбить наблюдения, основанные на структуре произведения, которую они описали как «организованную контрастными мелодическими темами, каждая из которых имеет свою основную гармонию».

Как и в предыдущих исследованиях, пациенты не показали изменений в мозговой активности при воздействии других слуховых стимулов или музыкальных произведений, отличных от K448, даже тех, которые принадлежат их любимым музыкальным жанрам.

В частности, пациенты в этом исследовании слушали 90 секунд работы Вагнера, характеризующейся изменением гармонии, но «без узнаваемой мелодии». Прослушивание Вагнера не имело успокаивающего эффекта, что побудило исследователей сосредоточиться на мелодии, столь важной в K448.

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