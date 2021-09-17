Больницы уходят лечить COVID-19, но не все: где в Беларуси принимают коронавирусных больных 17.09.2021, 17:27

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Новая волна официально пришла.

То, что в Беларусь пришла очередная волна коронавируса, уже признано на официальном уровне. В обычной минской поликлинике, где две недели назад, как говорится, ничто не предвещало беды, коридоры у кабинетов терапевтов битком забиты пациентами. Хочется верить, что их сюда привел подъем сезонных простудных заболеваний, пишет kp.by.

А вот знакомая, которую на днях прооперировали в 1-й городской клинической больнице Минска, рассказала, что пациентов оперировали до ночи, чтобы успеть как можно быстрее освободить места – мол, больницу закрывают под коронавирусных больных. Так ли это?

- Больница ушла лечить ковид, - подтвердили в этом медучреждении.

О перепрофилировании других больниц пока известно немного. В столичной инфекционной больнице сказали, что пока работают в штатном режиме. Похоже, в каждом индивидуальном случае надо звонить и уточнять, можно ли сейчас попасть к какому-то врачу или на платную услугу. Например, одно время, когда 10-я больница г. Минска была закрыта под ковидных пациентов, офтальмологическое отделение работало.

О том, что в Могилеве несколько медучреждений перепрофилируют из-за ковида, рассказал БЕЛТА начальник главного управления здравоохранения Могилевского облисполкома Александр Старовойтов:

- В областной больнице медицинской реабилитации готовят 150 мест для пациентов с коронавирусной инфекцией. Также в Могилевском областном госпитале инвалидов Великой Отечественной войны одно отделение выделено под реабилитацию пациентов, перенесших пневмонию, в том числе COVID-19. Все остальные учреждения здравоохранения работают в штатном режиме.

Четвертое "ковидное" отделение открылось 14 сентябя в Слуцкой центральной районной больнице – в регионе за неделю на 17% выросла заболеваемость коронавирусом.

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