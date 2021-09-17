Грузинский гроссмейстер через суд требует от Netflix $5 миллионов 17.09.2021, 17:36

фото: Sputnik / Vladimir Umikashvili

Она обвиняет сервис во лжи.

Советский и грузинский гроссмейстер Нона Гаприндашвили подала в суд на стриминговый сервис Netflix из-за фразы, которая звучит в последнем эпизоде сериала «Ферзевой гамбит». Она требует выплатить пять миллионов долларов компенсации, сообщает «Зеркало недели. Украина».

Так, в сериале, во время решающей игры Бэт Хармон с советским гроссмейстером звучит фраза «Единственное, что необычно в ней, это ее пол, но даже это не уникально для России. Есть Нона Гаприндашвили, но она чемпион мира среди женщин и никогда не играла с мужчинами».

«Гаприндашвили – пионер женских шахмат и любимая всеми икона в ее родной Грузии. На протяжении своей долгой карьеры она выиграла много чемпионатов, одержала победу над одними из лучших игроков-мужчин и была первой женщиной в истории, которая получила статус международного гроссмейстера среди мужчин», - говорится в иске, поданном в суд Калифорнии.

Адвокаты гроссмейстера также заявили, что «утверждение о том, что Гаприндашвили никогда не играла с мужчинами, является явно ложным, грубо сексистским и унизительным». По состоянию на 1968 год, в котором происходит действие последнего эпизода сериала, Гаприндашвили сыграла с 59 игроками-мужчинами, с 28 из которых в ходе параллельной игры. Среди них были минимум 10 гроссмейстеров тех времен, включая Драголюба Велимировича, Светозара Глигорича, Пауля Кереса, Бояна Кураицы, Бориса Спасского, Вишванатана Ананда и Михаила Таля. Последние трое также становились чемпионами мира в ходе своей карьеры.

«Netflix нагло и сознательно солгал о достижениях Гаприндашвили с дешевой и циничной целью «раздуть драму», создав впечатление, будто его вымышленный герой сумел сделать то, что не сделала ни одна другая женщина, включая Гаприндашвили. Таким образом, в истории, которая должна была вдохновить женщин, показывая молодую женщину, соревнующуюся с мужчинами на высших уровнях мировых шахмат, Netflix унизил единственную настоящую женщину-первопроходца, которая на самом деле сталкивалась с мужчинами и побеждала их на мировой арене в тот же период времени», - говорится в иске.

В нем также отмечается, что Гаприндашвили пыталась связаться с Netflix напрямую, чтобы исправить ситуацию, но получила отказ. В стриминговом сервисе прокомментировали иск, заявив, что «глубоко уважают Гаприндашвили», но считают ее «утверждения беспочвенными» и готовятся защищаться в суде.

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