Александр Кнырович о событиях 2020 года: Рейтинг перемен был 97% 17.09.2021, 17:56

Фото Светланы Фар

Белорусы воодушевились.

Известный бизнесмен Александр Кнырович провел 22 месяца в СИЗО и еще 33 в колонии по делу «неуплате налогов и даче взятки». В августе Кнырович вышел на свободу и вскоре уехал из Беларуси. В интервью zerkalo.io он ответил, как воспринимались августвоские события в заключении:

— Как фантастика. Находясь там, люди не верили, что такое может происходить в нашей стране с нашими людьми. Было огромное воодушевление. Могу прямо сказать, что людей, которые бы не поддерживали перемены и главный лозунг «Уходи», были, может быть, единицы. То есть рейтинг перемен среди тех, кто следили за происходящим, наверное, был 97%.

Ко мне подходили некоторые суровые ребята и тихонечко спрашивали «А почему не нашлось из это огромной толпы несколько тысяч нормальных мужиков, которые пошли бы и вломили?». У меня не было ответа на этот вопрос, потому что я не чувствовал происходящее. У меня этого ответа нет и сейчас, есть только подозрение.

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