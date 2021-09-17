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Премьеры Литвы и Польши обсудили ситуацию в Беларуси

  • 17.09.2021, 18:24
Премьеры Литвы и Польши обсудили ситуацию в Беларуси

Литва будет сотрудничать на европейском уровне, чтобы усилить границы перед гибридными атаками Лукашенко.

Премьер Литвы Ингрида Шимоните заявила, что на границе республики с Беларусью происходит не миграционный кризис, а гибридная атака, устроенная для разделения Евросоюза.

«Мы единогласно говорим не о нелегальной миграции. Мы видим гибридную атаку, направленную на разделение стран Европейского союза», - сказала Шимоните после встречи с премьером Польши Матеушем Моравецким в Варшаве в пятницу.

По ее словам, Литва будет «сотрудничать на европейском уровне, чтобы усилить границы перед гибридными атаками, чтобы объединить наши силы».

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