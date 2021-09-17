Премьеры Литвы и Польши обсудили ситуацию в Беларуси
- 17.09.2021, 18:24
Литва будет сотрудничать на европейском уровне, чтобы усилить границы перед гибридными атаками Лукашенко.
Премьер Литвы Ингрида Шимоните заявила, что на границе республики с Беларусью происходит не миграционный кризис, а гибридная атака, устроенная для разделения Евросоюза.
«Мы единогласно говорим не о нелегальной миграции. Мы видим гибридную атаку, направленную на разделение стран Европейского союза», - сказала Шимоните после встречи с премьером Польши Матеушем Моравецким в Варшаве в пятницу.
По ее словам, Литва будет «сотрудничать на европейском уровне, чтобы усилить границы перед гибридными атаками, чтобы объединить наши силы».