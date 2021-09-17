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Участники гражданской миссии SpaceX опубликовали фото с орбиты

  • 17.09.2021, 18:48
Участники гражданской миссии SpaceX опубликовали фото с орбиты

За первый день в космосе корабль совершил 15 витков вокруг планеты.

Участники миссии Inspiration4, которую запустила компания SpaceX 15 сентября, показали фотографии первого дня полета. Всего они пробудут в космосе три дня.

Как сообщается на странице миссии в Twitter, за первый день в полета корабль Crew Dragon совершил 15 витков вокруг Земли. На корабле установлен панорамный купол, благодаря которому астронавты смогли наблюдать за нашей планетой с высоты 575 километров над ее поверхностью.

Полет полностью оплатил миллиардер, основатель и глава компании Shift4 Payments Джаред Айзекман. На орбиту отправятся четыре человека. Командир экипажа —Айзекман, имеющий квалификацию пилота реактивных самолетов. Вместе с ним в космос отправятся профессор колледжа из Аризоны Сайен Проктор, сотрудница детской больницы в Теннесси Хейли Арсено, а также инженер, бывший механик ВВС США Кристофер Семброски. Арсено станет самой молодой американкой, побывавшей в космосе.

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