Приключения троллей Александр Сотник

17.09.2021, 19:01

Вся Россия – это одна огромная тролль-контора.

Вся Россия – это одна огромная тролль-контора, с садо-мазохистским наслаждением издевающаяся над здравым смыслом. Путин злобно троллит свое окружение, отправляя на тот свет вчерашнего верного охранника и заставляя ближайший круг подрагивать как холодец в морозилке; окружение троллит чиновников, стоящих навытяжку перед кремлевским начальством; чиновники испражняются на нижестоящих особей, а те отыгрываются на населении в полный рост. Измудоханные россияне отхаркивают кровью, добираясь до работы короткими перебежками, но до ужина доживают далеко не все. Жизнь дешевеет – гроб дорожает. Уровень страха волатилен и колеблется между отметками «какой кошмар» и «а нам все равно». Но троллить государство – святое занятие даже для зашуганных терпилоидов.

Троллеметр зашкалил вчера в офисе компании Google на улице Балчуг в Москве, куда приперлись судебные приставы, дабы взыскать штрафы, выписанные компании. Но там их заставили развернуть оглобли со словами «Вы в какой Гугл пришли? В русский или американский? Никого нет дома. У нас тут имитационная франшиза, изба-майорня, чтобы вы понимали, а ваши многомиллионные притязания адресованы к американскому гиганту. Так что идите-ка вы куда подальше через океан, во вражий Гугл, и нечего наши пороги обивать, пугая девочек на ресепшене». Это красиво, согласитесь. Весь Путистан смотрит на русский офис Гугла как на монструозное образование, угрожающее спокойствию нашего информационного омута, а в нем никого и нет. Пустышка безжизненная. Куда же все подевались? Али в русском Гугле нечисть бесплотная завелась, осквернив окрестности ФСО? Тут вам не приставов - тут экзорцистов впору вызывать. Очистить чакры, окропить пукры – сгинь, гуглятина нечистая!

Троллепут тоже развлекается на славу. Встречаясь со спортивной общественностью, царь-троллюга как бы невзначай обронил фразу о том, что ему, вероятно, придется уйти на карантин – настолько все плохо с ковидом в его окружении. Дескать, протиснуться между Песковым и Мишустиным невозможно, чтобы на тебя не чихнули, поставив на грань выживания болезнетворного отца нации. И содрогнулась всякая тварь, включая божию, что взмолилась небесам: «Не забирай мудрого пастуха из нашего козлятника! Вдохни в него глубоко-бункерную форму жизни во имя ядерной зимы будущего!» И ушел царепут на самоизоляцию, и напряглось вокруг все живое: как бы этот болящий реальную войну не начал, вдохновленный учениями «Запад 2021». Системное наблюдение за пациентом дает основания полагать, что основные гадости в России случаются именно в периоды физического отсутствия плешивца – когда вся страна переворачивается вверх дном, а государя днем с огнем не сыскать…

И поползли дикие слухи по людоедне: дескать, во-вот начнется новая фаза био-войны – не рисковать же царственной тушкой, когда злобный вирусняк даже боевых генералов аки траву выкашивает. Смотрите, как мясник Казанцев копыта вежливо в угол задвинул, а ведь был полон сил! Ближний круг фюрера еще от падения Зиничева не отошел, а тут новые подушечки с орденами подвезли. Смерть – старуха серьезная, уж если протроллит - то навсегда.

Пожалуй, по силе троллинга рядом с ней только чудище Памфилище поставить можно. Раньше лохторат тупо надували как резиновые изделия, а теперь умно натягивают на пеньки. Ходит между пнями ватага навальнистов и подначивает: «Проголосуй умно за красножопую сволочь! Она ядрёнее самих едросов! Натяни себя сам на пенек – захорошеет, вот увидишь!» А лохторат мозг на коленки положил и чешет репу: отдаться папе Зю или зажечь восходящую на горизонте фашистскую звезду Прилепина?

А сразу после фестиваля на пеньках будет жестко протроллен Запад. Не сомневайтесь: все эти Соболя и Волковы, засевшие в Литве, не просто так там окопались. После оглашения результатов путлосования Кремль выкатит Вильнюсу серьезный счет на тему «вмешательства в наши суверенные выборы». Так и скажет: «Страны Запада в лице Литвы и стоящих за ней США грубо вмешались во внутренние дела России, что можно считать посягательством на государственный строй и попыткой свержения законной власти». Чем не casus belli?

Помимо международного троллинга с конским ржанием Лаврова, запланирован захватывающий ценовой аттракцион для скрепышей. Путин дал распоряжение изыскать средства на возмещение силовикам грядущих инфляционных издержек. Резкий взлет цен на всё и вся произойдет с 1 октября, и не должен ударить по карманам тех, кто является основной криминальной опорой режима. Поскольку путло-хунта держится на штыках – они должны быть хорошо смазаны финансами, чтобы мягче сиделось. А населению прикажут вновь затянуть пояса до само-удушения. Денег у правительства много: ФСБ только что провела аудит Пенсионного Фонда и обнаружила море свободных средств, коими можно залить глотки вечно голодающего силовичья. Держиморды озвереют от счастья и присягнут государю миллион раз – лишь бы этот денежный дождь продолжался.

Кстати, после плясок на пеньках население снова заплюет все зеркала, с досадой осознав, как громко его кинули через бедро – буквально все: путинисты и навальнисты, коммунисты и чекисты, Роскомпозорище и Пещеризбиркомище. И останется только выть, глядя в дырявые карманы и безмозглые черепа: «мы так им верили, а они снова нас жестко натянули!..» И откуда-то из-под сводов сумрачной пещеры будет доноситься голос диктора «Шереметьево – 2»: «Рейсы в забугорье отменяются». Или нет, не так. Летите на здоровье, но заграница вас не примет, потому что – карантин. И вернетесь вы злые и затроленные цивилизацией, но готовые с удвоенной силой полюбить родной Животноводск, в котором водятся самые мощные в мире тролли…

Александр Сотник, sotnik-tv.com

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