Премьер Польши: Лукашенко вывез не менее 10 000 мигрантов с Ближнего Востока 5 17.09.2021, 19:30

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Матеуш Моравецкий

Фото: PAP/Darek Delmanowicz

Режим Лукашенко ввозит в Беларусь мигрантов из Ирака и Сирии.

Беларусь вывезла с Ближнего востока не менее 10 000 мигрантов для гибридной атаки на европейские страны. Такое заявление сегодня сделал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Об этом сообщает Gazeta Prawna.

По его словам, вслед за небольшими группами нелегалов Беларусь может направить тысячи мигрантов в Литву и Польшу.

"На сегодня, по нашим данным, в Беларуси около 10 тысяч, а может быть и больше, но мы знаем об этом количестве людей, вывезенных с Ближнего Востока. В основном из Ирака, но также и из Сирии, чтобы осуществить эту гибридную атаку, эту провокацию режима (Александра, - ред.) Лукашенко, вдохновленную Минском и Москвой", - заявил Моравецкий.

Он также обратил внимание на борьбу с белорусской пропагандой. По его словам, важно не допустить эффективности политики Лукашенко.

Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель обвинила режим Лукашенко в "гибридных атаках" с помощью потока нелегальных мигрантов для давления на Литву и Польшу.

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