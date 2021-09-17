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Украина ввела санкции против сотрудников ФСБ РФ за отравление Навального

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  • 17.09.2021, 21:05
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Украина ввела санкции против сотрудников ФСБ РФ за отравление Навального

Санкции введены против семи лиц.

Украина ввела санкции против семи сотрудников Федеральной службы безопасности России. Ограничения были введены за отравление российского оппозиционера Алексея Навального, передает zn.ua.

Об этом сообщил на брифинге секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Сегодня были введены санкции против первых людей. Семь должностных лиц, которые были непосредственно причастны. Сотрудники ФСБ РФ, причастные к отравлению Навального. Они попали под санкции", - заявил Данилов.

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