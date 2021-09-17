В Индии за день провели более 20 млн COVID-вакцинаций 1 17.09.2021, 22:17

иллюстрационное Фото

Власти страны планируют вакцинировать все взрослое население до конца года.

В Индии сделали более 20 млн прививок от коронавируса за сутки. Об этом сообщает BBC в пятницу, 17 сентября.

Резкий скачок вакцинаций обусловлен желанием граждан там отметить день рождения премьер-министра Индии Нарендры Моди.

Отметим, что предыдущий рекорд по вакцинации в Индии был установлен 27 августа, когда привились от коронавируса более 13 млн человек.

Власти Индии планируют вакцинировать все взрослое население страны до конца 2021 года. Уже вакцинированы более 787 млн человек.

По официальным данным, более половины населения Индии, имеющего право на вакцинацию, - около 594 миллионов человек - получили по крайней мере одну прививку. Однако только около 20% взрослых были полностью привиты с начала кампании в январе.

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