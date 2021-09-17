В Юпитер врезалось неизвестное космическое тело 17.09.2021, 22:35

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Случай зафиксировал астроном-любитель из Бразилии.

Астроном-любитель из Бразилии и его коллеги зафиксировали новый случай столкновения Юпитера с неизвестным космическим объектом.

Исследователи полагают, что этот объект может быть небольшой кометой или астероидом размером около ста метров, передает «Новое время».

Вечером 13 сентября 2021 года астрономы-любители зафиксировали яркую вспышку того, что, казалось, было столкновением с Юпитером. Вспышку заметили Харальд Палеске из Германии, который снимал тень спутника Ио, когда он проходила перед планетой, а также Хосе Луис Перейра из Бразилии.

В случае подтверждения это событие будет только восьмым ударным событием, которое наблюдали на Юпитере после столкновения кометы Шумейкера-Леви 9 в 1994 году, которая распалась из-за приливных сил Юпитера.

Точно неизвестно, как часто Юпитер сталкивается с чем-то большим или достаточно быстрым, чтобы вызвать ударную вспышку, видимую с Земли, но считается, что это происходит довольно часто — где-то от 20 до 60 раз в год. Юпитер большой и имеет огромное гравитационное поле, которое ускоряет метеориты, вызывая гораздо больше энергетических событий, чем мы испытываем на Земле.

Но мы не видим их так часто, как прогнозируется, по нескольким причинам.

«Это очень мимолетное событие, оно длится несколько секунд. Это было бы не так очевидно, если бы вы смотрели в окуляр телескопа. Часто эти вещи остаются незамеченными», — сказал астроном Джонти Хорнер из Университета Южного Квинсленда в Австралии.

Тем не менее, скорость, с которой мы их обнаруживаем, кажется, увеличивается. Это принесет большую пользу астрономам, надеющимся понять роль Юпитера как своего рода «космического пылесоса», который защищает Землю от метеоритов.

Впрочем, ученым придется дождаться углубленного анализа вспышки и последующих наблюдений в поисках следа от удара, чтобы увидеть, что на этот раз поразило Юпитер.

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