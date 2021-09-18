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Умер экс-президент, правивший страной с 1990-х

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  • 18.09.2021, 8:53
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Умер экс-президент, правивший страной с 1990-х

Из-за его участия в последних выборах люди массово вышли на акции протеста.

Бывший президент Алжира Абдель азиз Бутефлика умер в возрасте 84 лет

Об этом сообщает Reuters.

О причинах смерти президента, который ушел с поста в 2019 году, не сообщается.

Бутефлика руководил Алжиром с 1999 по 2019 год, но с 2013 года он редко появлялся на публике из-за инсульта.

В 2019 году он вновь подал заявку на участие в выборах, что спровоцировало акции протеста по всей стране.

2 апреля президент Алжира Абдельазиз Бутефлика объявил об отставке. После этого страну вновь охватили акции протеста.

Демонстранты требовали отстранения от власти всех сподвижников президента Бутефлики.

Досрочные президентские выборы в Алжире должны были пройти 4 июля, но были перенесены из-за отсутствия кандидатов.

В итоге президентом страны в декабре 2019-го был избран Абдельмаджид Теббун, одержавший победу уже в первом туре выборов.

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