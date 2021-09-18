Штамм «Дельта» научился маскироваться: новые факты
- 18.09.2021, 9:40
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Как COVID-19 теперь отличить от респираторных инфекций?
Новый штамм легко перепутать с другими заболеваниями и вовремя не начать лечение.
Отличить вариант «Дельта» от предыдущих штаммов COVID-19 тяжелее, поскольку он маскируется под известные острые респираторные инфекции.
Об этом сообщил врач-эпидемиолог Сергей Кравченко, передает obozrevatel.com.
По поводу эффективности вакцин против «Дельты» медик отметил, что они по-прежнему защищают от тяжелого течения болезни и от смерти, но не защищают на 100% от заражения.
Поэтому наряду с массовой вакцинацией населения следует продолжать придерживаться противоэпидемических мероприятий. В частности, по-прежнему для уменьшения распространения вируса следует использовать медицинские маски, социальную дистанцию, дезинфекцию рук.