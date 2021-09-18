Советник Зеленского предложил еще одно название для переименования Украины

Советник Зеленского предложил еще одно название для переименования Украины10
- 18.09.2021, 9:56
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Алексей Арестович указал на историческое разнообразие страны.
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович предложил еще одно название, которое можно было бы использовать после переименования Украины.
В интервью канала Politeka Арестович сообщил, что страну можно переименовать в «Соединенные Земли Украины».
«Соединенные Земли Украины можно было бы назвать. Там широкий на самом деле простор. Мы очень в этом смысле похожи на Австрию и Германию. Они меряют землями. У нас тоже надо землями мерить», — заявил советник Ермака.
Арестович также отметил, что после его прошлого предложения о переименовании страны к нему ежедневно подходят на улице люди, которые благодарят его за инициативу.
Советник главы Офиса президента считает, что в Украине «много географически обособленных районов, которые обладают своей микрокультурой, маленькими субэтносами, обычаями и историей».
Ранее Арестович заявил, что Украина имеет больше прав называться Русью, чем Россия, поэтому страну следует переименовать в «Русь-Украину».
«Русь — это мы… русы, русины… Я бы сменил название государств, назвал бы нас Русь-Украина, двойное название сделал бы», — сказал он.