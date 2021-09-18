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Советник Зеленского предложил еще одно название для переименования Украины

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  • 18.09.2021, 9:56
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Советник Зеленского предложил еще одно название для переименования Украины

Алексей Арестович указал на историческое разнообразие страны.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович предложил еще одно название, которое можно было бы использовать после переименования Украины.

В интервью канала Politeka Арестович сообщил, что страну можно переименовать в «Соединенные Земли Украины».

«Соединенные Земли Украины можно было бы назвать. Там широкий на самом деле простор. Мы очень в этом смысле похожи на Австрию и Германию. Они меряют землями. У нас тоже надо землями мерить», — заявил советник Ермака.

Арестович также отметил, что после его прошлого предложения о переименовании страны к нему ежедневно подходят на улице люди, которые благодарят его за инициативу.

Советник главы Офиса президента считает, что в Украине «много географически обособленных районов, которые обладают своей микрокультурой, маленькими субэтносами, обычаями и историей».

Ранее Арестович заявил, что Украина имеет больше прав называться Русью, чем Россия, поэтому страну следует переименовать в «Русь-Украину».

«Русь — это мы… русы, русины… Я бы сменил название государств, назвал бы нас Русь-Украина, двойное название сделал бы», — сказал он.

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