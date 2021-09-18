МК: Лукашенко приехал на саммит ОДКБ с наглой собакой 19 18.09.2021, 10:36

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Фото: РИА Новости

Не факт, что это тот самый шпиц.

Пресс-служба Таракана опубликовала фото, из которого следует, что на международные встречи узурпатор ездит с собакой. Шпиц вольготно расположился на столе в резиденции президента Таджикистана Эмомали Рахмона, сообщает МК.

Белого шпица видели рядом с Тараканом и во время учений «Запад-2021», проходивших с 10 по 16 сентября. Тогда же пошли слухи, что якобы на шпица напали армейские овчарки и растерзали его.

Пользователи соцсетей посмеялись над «оперативной реакцией» пресс-службы Таракана, поспешившей опровергнуть эти слухи.

«Не факт, что это тот самый шпиц, они ведь все похожи», — пишут белорусы в соцсетях.

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