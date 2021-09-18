Воздушный бойкот: кто в Европе решает судьбу полетов в Беларусь? 1 18.09.2021, 11:17

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Большую роль играет доклад Международной организации гражданской авиации (ICAO).

После принудительной посадки самолета Ryanair в Минске в мае 2021 года страны ЕС прекратили авиасообщение с Беларусью и ввели санкции в отношении "Белавиа". DW выясняла, когда возобновят рейсы.

Воздушный бойкот Беларуси начался после незапланированной посадки самолета Ryanair, летевшего 23 мая из Афин в Вильнюс. Лайнер вынудили приземлится в Минске в связи с сообщением о его минировании, которое впоследствии оказалось ложным. Позже в минском аэропорту были задержаны двое пассажиров - белорусский оппозиционный блогер Роман Протасевич и его спутница, гражданка РФ Софья Сапега.

В этой связи Брюссель призвал провести расследование инцидента, настоятельно рекомендовал европейским авиаперевозчикам прекратить полеты в Беларусь и над ее территорией, а с июня закрыл небо над Европой для белорусских авиакомпаний. DW выясняла, есть ли сейчас планы по возобновлению рейсов.

Что с рейсами европейских авиакомпаний?

По данным организации "Евроконтроль", до прекращения полетов через белорусское воздушное пространство ежедневно проходили около 300 рейсов, примерно 100 из них выполнялись авиакомпаниями ЕС или Великобритании.

Латвийская авиакомпания airBaltic первой приостановила полеты над Беларусью после происшествия с Ryanair. Тогда министр транспорта Латвии назвал ситуацию "порождающей множество вопросов о безопасности полетов в воздушном пространстве". Сейчас на сайте AirBaltic забронировать билеты на рейсы в Беларусь в обозримом будущем невозможно.

"Безопасность и здоровье пассажиров и сотрудников авиакомпании - главный приоритет airBaltic. Авиакомпания выполняет полеты в соответствии с правилами, установленными компетентными органами", - прокомментировали DW в пресс-службе airBaltic. Компания регулярно пересматривает расписание полетов, и пока действует запрет для авиаперевозчиков в ЕС, полеты по этому маршруту выполняться не будут.

Самолет Ryanair, совершивший 23 мая 2021 года вынужденную посадку в Минске

После инцидента с Ryanair полеты над Беларусью в Европе более не считают безопасными

На сайте немецкой авиакомпании Lufthansa можно приобрети билеты на октябрь. Например, рейсы из Франкфурта-на-Майне в Минск и обратно на 4 и 10 октября стоит около 340 евро. Но, как объяснили DW в пресс-службе авиакомпании, это еще ничего не означает.

Lufthansa Group руководствуется рекомендациями европейских и немецких авиарегуляторов. И, в соответствии с ними, с мая 2021 года она запретила пересечение воздушного пространства Беларуси для всех компаний, входящих в концерн, в том числе, и для австрийской Austrian Airline. Пилоты обязаны использовать альтернативные маршруты в облет территории Беларуси.

Авиакомпания будет пересматривать эти правила после 21 сентября. Полетят ли ее лайнеры после этого в Минск, зависит от развития ситуации. "По поводу этого вопроса мы находимся в тесном контакте с немецкими и европейскими ведомствами. При этом мы постоянно отслеживаем текущие события и постепенно корректируем наш план полета соответствующим образом", - ответили на запрос DW в пресс-службе концерна.

Самая крупная польская авиакомпания LOT также отменила все полеты в Беларусь в конце мая. Но сейчас она предлагает билеты из Варшавы в Минск с 31 октября 2021 года. На просьбу DW прокомментировать планы о возобновлении полетов в LOT не ответили. Но вполне вероятно, что рейсов в октябре еще не будет, и это скорее техническое решение, как и в случае с Lufthansa.

Украинский бойкот и санкции против "Белавиа"

Воздушное сообщение прекратила и Украина. С конца мая украинским авиакомпаниям запрещено выполнять полеты над белорусской территорией, а Госпогранслужбе Украины поручено прекратить оформление пассажиров, следующих из Беларуси или в Беларусь. Пока до 30 сентября 2021 года действует и запрет на выполнение рейсов белорусской компанией "Белавиа" в украинские города. Эти меры власти Украины назвали необходимыми шагами для обеспечения безопасности авиации и пассажиров.

Рейсами "Белавиа" нельзя добраться и в страны Евросоюза. Совет ЕС 5 июня запретил белорусским самолетам использовать европейское воздушное пространство и аэропорты. Позже к санкциям присоединились и страны, не входящие в ЕС: Северная Македония, Черногория, Сербия и Албания, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.

О планах об отмене санкций пока ничего неизвестно. На сайте "Белавиа" сообщается о связанной с запретами отмене полетов в 11 европейских городов - пока что до 30 октября 2021 года.

Кто в Европе решает судьбу полетов в Беларусь?

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) в июне распространило директиву, где призывает авиарегуляторов в государствах-членах EASA сообщить авиаоператорам, что полеты над Беларусью разрешаются только в случае необходимости, если того требует безопасность. И, как отмечают в EASA, сроков действия у этой директивы нет.

"Не существует автоматического механизма "истечения срока", однако EASA постоянно следит за развитием событий и отреагирует путем отзыва или внесения поправок в директиву, если будет уверенность в том, что в РПИ (Район полетной информации - Ред.) Минска может быть обеспечена безопасность аэронавигации", - говорится в ответе ведомства на запрос DW.

В EASA также сообщают, что в оценке условий безопасности полетов в воздушном пространстве Беларуси большую роль играет доклад Международной организации гражданской авиации (ICAO), расследующей перехват рейса Ryanair в Минске. В августе эксперты ICAO приезжали в Беларусь. Рассмотрение предварительного отчета перенесено на октябрь. "Результат этого расследования обязательно будет учитываться в контексте сохранения или отмены текущих ограничений", - подчеркивают в EASA.

Следуя директиве EASA, в каждой отдельной стране ЕС национальные органы безопасности полетов принимают решение о том, запрещать ли своим авиаперевозчикам входить в воздушное пространство того или иного государства.

И, как отмечают DW в европейском объединении авиаперевозчиков Airlines for Europe (a4e), у авиакомпаний нет выбора. Они должны корректировать соответствующим образом свои маршруты и расписание полетов. По данным a4e, авиакомпании, входящие в это объединение, с протестами не выступали. Ведутся ли сейчас переговоры о возобновлении полетов? Информацией "о подобной политической дискуссии" в a4e не располагают.

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