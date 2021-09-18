Медики выяснили, какая вакцина обеспечивает лучшую долгосрочную защиту от госпитализации при коронавирусе 18.09.2021, 11:26

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Исследование провели специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

Причина может быть связана с уровнем дозировки в 100 микрограммов против 30.

Новое исследование, опубликованное Центром по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) утверждает, что вакцина от коронавируса Moderna обеспечивает лучшую долгосрочную защиту от госпитализации, чем препарат Pfizer.

Об этом пишет Times of Israel.

Отмечается, что исследователи провели анализ данных о почти 3689 взрослых, которые были госпитализированы с тяжелой формой коронавируса с 11 марта по 15 августа 2021 года.

В целом 12,9 процентов были полностью вакцинированы препаратом Moderna, 20,0 процентов были вакцинированы Pfizer-BioNTech, а 3,1 процента были вакцинированы Johnson & Johnson.

За весь период вакцина Moderna была эффективна против госпитализации на 93 процента, Pfizer — на 88 процентов, а вакцина J&J — на 68 процентов.

Потеря эффективности Pfizer против госпитализации была особенно заметной: она упала с 91 процента через 14–120 дней после вакцинации до 77 процентов через более чем 120 дней после вакцинации.

Для сравнения, Moderna упала с 93 процентов до 92 процентов при сравнении тех же двух периодов.

Исследование также включало отдельный анализ уровней различных типов антител, вызванных вакцинами. Анализы привитых вакциной Moderna показали более высокие уровни антител у пациентов, если сравнивать с теми, кто прививался Pfizer и J&J.

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