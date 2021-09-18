Когда идешь вперед — самое главное не оглядываться Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)

18.09.2021, 11:33

Остаемся дома, останавливаем заводы.

Когда идешь вперед — самое главное не оглядываться. Это главное правило для тех, кто рожден изменить мир. Беларусы — именно те люди, которые живут для этого.

Сделав выбор, мы начали этот процесс изменений. Именно мы вдохновили весь мир. Именно нами восхищаются мировые политики, журналисты, политологи и историки.

Вместе с миром мы изменили и друг друга. А если говорить точнее — показали друг другу какие мы на самом деле. Наша хата не с краю. Нам нужно больше остальных, потому что мы не можем пройти мимо несправедливости и жестокости. Потому что мы — беларусы.

Чтобы продолжить менять собственную страну к лучшему нам всего-то нужно закрепить результат и вымести из нее последний мусор. Сделать так сказать генеральную уборку после травли тараканов и крыс.

Остаемся дома, останавливаем заводы. Остальное гады сделают за нас. Они уже знают, куда будут бежать и прятаться.

Стачке быть!

Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)

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