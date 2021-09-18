Надежда Остапчук «размазала» идеологов Таракана 14 18.09.2021, 11:57

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В администрации диктатора совсем плохо с кадрами.

Белорусская легкоатлетка Надежда Остапчук высказалась о дефиците профессиональных кадров на службе режима:

— Я до сих пор удивляюсь, неужели настолько все так плохо с кадрами в администрации, что хватает ума только на такие идеи, как беганье по дворам со срезанием ленточек, автопробеги с маханием флагами и плодить фейки про загрызенную собачку. Где у вас профессионалы-политтехнологи с просчитанными ходами на несколько шагов вперед? Где идеи, как вернуть доверие населения после всего, что натворили? Вот этот высосанный «праздник единства», на который пришлось свозить людей со страны, потому что в Минске не нашли, кем заполнить зал. Или эти нелепые фото с бутербродами и размазанным кетчупом по тарелке, да видео с кислыми лицами для галочки. На сколько скупые воображение и фантазия у идеологов…

Не претендую на роль профи и эксперта политтехнолога, но дам реальный совет. Единственный выход из сложившего политического кризиса в стране – это диалог с народом Беларуси. Не кремлем или Европой, а со своими гражданами страны. С отсутствием легитимности за границей прожить можно, а вот когда ее нет внутри страны, и вся власть стоит только на страхе насилия и преследования, это обязательно приведет к печальным последствиям. И что бы не терять время и не разрушать далее страну, это надо было начинать делать «еще вчера». На этом непонятном празднике объявить о начале диалога и примирения. А вышло, наоборот, еще и соседям добавили мотивации к новым санкциям…

Для начала этого самого диалога примирения необходимо выпустить всех политзаключенных.

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