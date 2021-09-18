Самозаточение 9 Эль Мюрид

18.09.2021, 12:23

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Эль Мюрид

Власть лгала так много, что ей вообще перестали верить.

Увлекательная история о самозаточении Путина продолжает обрастать новыми подробностями. Путин сообщил, что вынужден уйти на карантин потому что в его окружении оказалось несколько десятков заболевших людей.

Нелепо предполагать, что окружение Путина не проверяется под микроскопом. И если даже высокопоставленная челядь вынуждена мариноваться в карантинах прежде чем быть допущенной к телу, то по отношении к обслуге даже вопросов не возникает.

Раз так, то либо причина бегства в склеп вообще никак не связана с заболеванием персонала, и это обычное и привычное вранье — а значит, реальную угрозу Путин видит совершенно в другом (на ум приходит разве что внезапная и крайне странная смерть Зиничева. И даже неважно — стала ли она неожиданностью для Путина или наоборот — по каким-то причинам команду на устранение отдал он). В любом случае бегство носит строго немедицинский характер.

Если же и вправду несмотря на все ухищрения в окружении Путина массовый падеж сотрудников (а в конце концов, почему бы и нет? Ковид ковидом, но обычные сезонные простуды никто отменить не в силах), то концепция, положенная в основу тотальной вакцинации, не работает.

Нас уверяли во время первых двух локдаунов, что надо немножечко потерпеть, наши гениальные ученые вот-вот создадут не имеющую аналогов в мире вакцину, и мы все будем спасены. А пока немножечко посидите в карантине.

Вакцины создали, причем сразу так много, что глаза разбегаться начали. Правда, у глубинного народа сразу возникли сомнения и подозрения, которые со временем только множились.

Сам факт того, что с места в карьер все принципы добровольности были отброшены, а любой сомневающийся был объявлен буквально массовым убийцей (был брошен совершенно идиотский лозунг про непривитых, как ходячие вирусные бомбы, а некоторые совсем поехавшие политики предлагали к отказникам применять даже меры уголовного преследования).

В итоге выяснилось (хотя чего выяснять, стоит просто включить голову), что вакцинированный вообще никак не защищен от заражения и может быть источником заражения для других. Причем вероятность этого практически такая же, как у непривитого.

В итоге власть лгала так часто и так много, что добилась единственной реакции — теперь ей вообще перестали верить. И на слово, и даже на цифры, которые тоже, надо отметить, идут в таком "разнотыке", что перестали выглядеть хоть сколько-нибудь убедительно.

В общем, принцип добровольного информированного согласия утратил любой смысл: в той каше информационного хаоса, который создала сама власть, ни о какой информированности речи идти не может.

Теперь вот официальная причина бегства Путина. Которая однозначно ставит вопрос: если его обслугу не удалось накачать аналогов не имеющими вакцинами до состояния стерильности от вирусов, то кой смысл глубинному народу колоться этими вашими вакцинами, если ничего не меняется? Может, оставить, как есть, а там как будет?

Я не очень понимаю, как именно теперь власть сможет убеждать людей ставить себе прививки. Разве что из тайги выйдет какой-нибудь потерявшийся на два года грибник, и его еще можно будет охмурить. Всех остальных под иглу теперь можно загонять только насильно, под угрозами. А вот хватит ли на это у режима возможностей?

Эль Мюрид, t.me

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