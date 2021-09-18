«Хочется ехать, а не страдать»: белорусы выбирают автомобили из-за границы, а не новые «бюджетники» 12 18.09.2021, 12:39

8,412

Уровень комфорта и оснащения в машинах из Европы или США несравненно выше.

Издание abw.by поговорило с людьми, которые купили себе свежие авто из Европы и США, хотя могли отправиться в салон и взять новую машину с гарантией, пускай и классом ниже.

"Плевать мне на надежность"

Евгений, Ford Fusion 2013 года: "Машина покупалась летом за 10 тысяч долларов. В Беларусь она приехала в 2017 или 2018 году и здесь была восстановлена предыдущим владельцем. Замена бампера, капота, фар, крыльев и сработавших подушек безопасности. На все работы были документы.

Из нового за эти деньги можно купить, наверное, только Logan. Покатался на Polo, Rio, Vesta – даже "четвертый" Mondeo, которому 13 лет, лучше был. И надежность тут ни при чем, хочется ехать в машине, а не страдать. И плевать мне на надежность. Комфорт не менее важная составляющая. Проезжая 30 тысяч в год, а не 7-10, думаешь в первую очередь о нем.

Что такое новая машина? Якобы надежная, якобы прозрачная, якобы пять лет можно ничего не делать. Ерунда это. У Fusion пробег сейчас 100 тысяч километров, все работает отлично, салон в хорошем состоянии, есть куча "плюшек", которые и не снились "бюджетникам". Выбор очевиден".

Слава, Opel Insignia 2015 года: "Insignia обошлась мне в прошлом году в 9500 долларов. Мотор – 1.6 дизель, пробег на момент покупки – 134 тысячи. Покупалась на аукционе в Европе и привозилась через Литву. Все прошло хорошо, не считая того, что машина приехала не с теми передними шинами, которые были показаны на сайте аукциона. Остаток должен был быть 8 мм, а стоял какой-то "шлак".

Новый бюджетный автомобиль не хотел вообще. При покупке машины из-за границы за те же или меньшие деньги получаешь более комфортную и просторную машину. Да, гарантия, но и Opel за год владения и 25 тысяч километров пробега не потребовал никаких расходов, если не считать ТО.

Я в курсе, что ресурс цепи составляет 200 тысяч, возможно, скоро мне ее придется менять, но цена вопроса с работой – 500-600 долларов. Сделал один раз – и забыл. Пока Insignia показывает себя очень неприхотливой машиной, а продать ее сегодня дороже, чем купил в прошлом году, не составит труда".

Иван, Ford Fusion 2016 года: "Два литра, полный привод и 7 секунд до "сотни". И все это за почти 13 тысяч долларов. Что с такими возможностями за эти деньги можно взять новое? Ничего!

Опции, динамика, комфорт, шумоизоляция, потеря стоимости при перепродаже – все это играет определяющую роль в выборе. Новая машина много теряет в цене, поэтому и покупаю "бэушку". Хотя надо признать и то, что на новый Mondeo просто нет денег.

Естественно, Fusion, как и все "американцы", покупался с повреждениями. 13 тысяч – это цена с учетом ремонта. Пришлось заменить две двери и крыло на водительской стороне, а также восстановить в заводское состояние "безопасность". Зато после этого появилось ощущение полностью новой машины, ведь на момент покупки ее пробег составлял всего 20 тысяч километров".

"На одометре было 120 тысяч, а компьютер показал 220"

Андрей, Renault Grand Scenic 2017 года: "Год назад приобрел Grand Scenic с полуторалитровым дизельным мотором за 14 тысяч долларов в относительно богатой комплектации. Покупали в Минске, пробег на одометре был 120 тысяч, но когда начали досконально изучать и подключили компьютер, узнали, что на самом деле там 220 тысяч. Это стало поводом для торга. Изначально хотел Talisman, но Scenic взял за душу, в первую очередь просторным и комфортным салоном.

За год преодолел на этой машине 30 тысяч километров. На всякий случай заменил вкладыши. Судя по виду старых, это было сделано не зря. Остальные траты только на техобслуживание у дилера.

Да, за 14 тысяч в прошлом году можно было взять новую "бюджетку" в хорошей комплектации, но мне хватило поездок в такси, чтобы не смотреть в эту сторону в принципе. "Шумка", комфорт – просто на нуле. Плюс у меня был Scenic второго поколения, мне нравится этот формат, а среди новых авто аналогичных вариантов нет".

Евгений, Peugeot 308 SW 2016 года: "У родственников есть Vesta SW Cross в богатой комплектации, купленная почти за 15 тысяч долларов. Когда встал вопрос о приобретении нового авто для себя, прокатился на ней. В первую очередь мне не понравились сиденья, во вторую – отсутствие шумоизоляции. Ну и в целом внутри ощущение дешевизны.

Peugeot 308 SW был куплен во многом случайно. Раньше у меня был 406-й, он мне очень нравился. И тут подвернулась эта машина. Посидел, проехал, понравилась – купил. Обошлась она мне в прошлом году в 11 с небольшим тысяч долларов. По уровню оснащения и комфорта 308-й не идет ни в какое сравнение с новыми "бюджетниками". В машине тихо, комфортная подвеска, экономичный дизель, в ней не устаешь в путешествии. Можно сделать громко музыку – и ничего не дребезжит. В отличие от SW Cross в багажник Peugeot "со свистом" входят четыре зимних колеса и остается место, а в багажник Vesta SW они не влезают.

Пробег автомобиля на момент покупки составлял почти 200 тысяч километров, за год с небольшим я проехал на нем еще 25 тысяч – и не столкнулся ни с какими поломками и ремонтами, если не считать небольшого вопроса по сажевому фильтру".

Наш вердикт

Результат ожидаем. Абсолютно все отметили, что уровень комфорта и оснащения в машинах из Европы или США несравненно выше, чем в новых бюджетных автомобилях. Что касается надежности, то никому из опрошенных пока не довелось столкнуться с какими-то значительными проблемами.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».