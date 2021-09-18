Устроить отдых вместо работы: куда белорусы могут улететь в отпуск прямо сейчас 18.09.2021, 12:59

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Отправиться в эти страны можно всей семьей.

Большинство белорусов традиционно отдыхает летом, но есть те, кто предпочитает проводить отпуск тогда, когда толпы туристов уже за офисными столами или школьными партами, зато погода еще позволяет продлить теплое и солнечное время года.

Myfin.by посмотрел, куда в сентябре можно улететь в отпуск из Беларуси, в том числе с детьми, и каковы будут при этом ковидные ограничения: нужен ли ПЦР-тест, годится ли наш сертификат о вакцинации и придется ли идти на карантин по возвращении.

Без пересадок

С пересадками (в Москве или Стамбуле) можно долететь хоть до Сейшельских островов, но мы решили проанализировать только те направления, по которым есть прямые авиарейсы. Их сегодня шесть – ОАЭ, Египет, Турция, Грузия, Россия и Армения. Все, кроме Армении, – это страны с морским побережьем.

Где нужен тест, а где – справка о вакцинации?

Сейчас для въезда не во все государства нужен ПЦР-тест, где-то достаточно и сертификата о вакцинации.

Отметим, что в разных странах свои требования к справкам, – проще сделать на русском и английском языках, с QR-кодом и пройти ПЦР-тест за день-два до прибытия. Кроме того, в некоторых странах необходимо проходить ПЦР-тесты на месте за свой счет, если нет вакцинации (Грузия), в других – регистрироваться в специальном приложении (ОАЭ, Россия).

На карантин – по списку

Напомним, что при возвращении из стран «красного списка» (он обновляется регулярно – какие-то страны из него убирают, другие – добавляют), в Беларуси необходимо соблюдать 7-дневную самоизоляцию. Уточним, что самоизоляцию должны соблюдать не только прибывшие из стран «красного списка», но и следующие через эти страны транзитом. Актуальный перечень смотрите на сайте Минздрава.

Если вы не прививались, то после посещения из всех стран, перечисленных в нашей таблице, кроме Армении, на сегодняшний день нужен карантин.

При наличии сертификата о вакцинации, если после введения второй дозы прошел месяц к моменту возвращения из путешествия, 7-дневная самоизоляция не требуется.

Важно – наличие ПЦР-теста не отменяет самоизоляцию!

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