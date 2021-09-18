На Японию обрушился мощный тайфун 1 18.09.2021, 13:42

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Стихия перемещается в восточном направлении.

Тайфун №14 обрушился на побережье острова Кюсю и продолжает перемещаться в восточном направлении.

В Японии отменены более 30 авиарейсов в центальных районах страны из-за мощного тайфуна №14, сообщает NHK.

Обрушившийся на побережье острова Кюсю тайфун продолжает перемещаться в восточном направлении.

"Люди по всей Японии готовятся к потенциально катастрофическим погодным условиям ... Официальные представители призывают людей, находящихся в районах на пути тайфуна, остерегаться оползней и наводнений", - говорится в сообщении.

Пока приказ об эвакуации получили около 400 человек.

Из-за тайфуна приостановлено движение на некоторых маршрутах суперэкспресс Синкансэн и местных железнодорожных линиях.

Ожидается, что тайфун ослабнет утром в воскресенье.

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