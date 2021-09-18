Вдохновляющий из бункера 4 18.09.2021, 13:57

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В России происходят странные вещи.

Владимир Путин зовет живых россиян на выборы, находясь в изоляции. Общается с живыми главами государств тоже из изоляции. И даже зарплатами живых врачей интересуется из изоляции. Страна опять перешла на дистанционное управление. Причем управляют ею больные люди. Десятки людей из ближайшего окружения Владимира Путина, по его словам, больны. Едва ли каждому из них есть замена. И вот с одной стороны запертые в бункере, а с другой стороны – идущие на участки.

О "выборной" картине дня в России на "Радио Свобода" рассуждают политолог Наталия Шавшукова (Подмосковье) и общественный активист Николай Марковцев (Владивосток). Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева.

Елена Рыковцева: Президент Российской Федерации Владимир Путин решил принять участие в розыгрыше квартир, машин и денег, потому что он зарегистрировался как москвич на электронное голосование. Дмитрий Песков сказал, что как-то вот он зарегистрировался и примет участие в голосовании по интернету. С нами Наталья Шавшукова, политолог, человек, который разбирается во всем этом. Как вы себе представляете процесс регистрации Владимира Путина в электронном голосовании? Это же надо иметь свой кабинет на Госуслугах и какое-то электронное устройство, гаджет какой-то, чтобы там регистрироваться, голосовать.

Наталья Шавшукова: У меня два предположения, что Владимир Владимирович откроет интернет и увидит там порнографию, он ее всегда там видит. Он говорит: я открываю интернет, а там это все. Второй вариант, что все-таки, наверное, у него есть дети, "какие-то женщины", может быть, даже в его окружении есть какие-то молодые люди, которые умеют пользоваться интернетом, будем надеяться, что они ему в этом помогут.

Елена Рыковцева: То есть они его зарегистрировали, внесли его личные данные, то есть кто-то его туда внес и покажет, как нажать эту кнопку? С учетом того, что у него нет мобильного телефона своего, а тот компьютер, который у него вечно стоит, он с одной картинкой фоновой.

Наталья Шавшукова: Ему перед этим еще нужно сходить на "Почту России" и сфотографироваться, чтобы подтвердить свою личность. Как он этот этап пройдет – неизвестно. Или в МФЦ он должен прийти – это тоже целая история.

Елена Рыковцева: Я не могу одного понять, почему не принести было ему урну? Человек закутывается, надевает шлем, 14 дней сидит на карантине, и они с этой урной проходят дезинфекцию. Зачем эти все штучки новомодные?

Наталья Шавшукова: Нужно же подать пример, показать, что правильные граждане теперь голосуют в интернете, вот он и показал.

Елена Рыковцева: Владимир Путин впервые, кстати, голосует из бункера и призывает идти голосовать из бункера, то есть из изоляции, такое происходит впервые. Но на самом деле он вовсе не впервые призывает голосовать. Давайте мы об этом посмотрим сюжет.

Елена Рыковцева: Вот в таком продолженном периоде временном Владимир Путин трижды зовет на выборы. Один раз он говорит о том, кто не должен прийти, не должны вернуться старые, потом он все время говорит о том, что должны быть хорошие, прекрасные, замечательные, которые будут продвигать страну. Выполняют россияне его пожелания, наказы, выбирают то, что ему надо?

Наталья Шавшукова: Последнее высказывание президента, я целиком под ним подписываюсь, России действительно нужен авторитетный парламент, который расскажет исполнительной власти, что она на самом деле должна делать. В этом не могу не согласиться, целиком солидаризируюсь. Что касается официальной агитации, естественно, в нулевые годы они ссылались на "лихие 90-е", потом они ссылались еще на что-то, сейчас у них вся агитация выстроена вокруг тезиса "старый конь борозды не портит". Давайте мы выберем то, что есть, давайте не испортим, давайте сохраним, а то хуже будет.

В риторике "Единой России", в том числе в тех роликах, которые они вирусно распространяли в интернете, звучит этот самый тезис, что давайте ничего не будем менять, а то будет хуже. Вдруг придут какие-то новые, они что-то здесь испортят, что-то поломают. Да, может быть, мы ребята вороватые, может быть, мы где-то что-то делаем не так. Это как муж, который бьет свою жену, отнимает у детей еду, выгоняет их на улицу, говорит: а куда ты еще пойдешь, кого ты еще найдешь? Давай жить с тем, что есть. Нового они, конечно, ничего не предложат.

Елена Рыковцева: Николай, вы считаете, выполняют ли россияне на выборах наказы президента, выбирают ли они тот парламент, который он в каждом своем призыве от них просит?

Николай Марковцев: Я считаю, что нет, наказы люди не выполняют президента, они к нему уже относятся очень скептически. Во-первых, не позволяют эти наказы выполнять, потому что выбора нет. Вот вам даю людей, из них и выбирайте, а этих я убрал, их выбирать не надо. Никакого выбора нет. Приходит очень мало людей на избирательные участки. Выборов у нас просто-напросто нет. Я много общаюсь с людьми, вижу, сегодня был на рынке, там много приехало фермеров, разговаривал, про выборы в том числе, я люблю на эти темы разговаривать, никто не хочет, люди грубо отвечают, как только вспоминаешь фамилию президента или наших депутатов парламента. Ходят на выборы мало, остальных гонят палками под страхом увольнения с работы, кому-то дали денег, где-то "карусель" закрутили. Это не выборы, поэтому у нас такая вакханалия идет из выборов в выборы.

Елена Рыковцева: Оказалось, что Владимир Путин, уйдя в бункер на карантин, продолжал интересоваться зарплатами россиян. Но сначала посмотрим опрос, который мы проводили сегодня на улицах Москвы, когда спрашивали люди: играет ли роль в вашем решении пойти на участок призывы Владимира Путина?

Елена Рыковцева: Мы поговорим сейчас о том, что Владимир Путин не оставляет народ без внимания, он в бункере думает о его судьбах, и он устраивает сеансы связи с этим народом, как нам показывают на сайте "Кремлин". Он интересуется зарплатами россиян. Я попросила нашего корреспондента Анну Хламову посмотреть в продолженном периоде, в большом временном промежутке, как часто Владимир Путин пытался выяснить, сколько же люди в его стране получают.

Елена Рыковцева: Зачем он все это выясняет? Для чего он ходит и спрашивает: сколько вы получаете?

Наталья Шавшукова: Он интернетом же не умеет пользоваться. Он вместо того, чтобы набрать в поисковике, спрашивает людей по старинке. Для того чтобы узнать среднюю зарплату по региону или зарплату конкретного специалиста, достаточно зайти на определенный сайт по поиску работы, набрать вакансию и посмотреть. Если мы зайдем на сайт в Дубне, мы поймем, что там есть вакансии для инженеров от 50 до 90 тысяч рублей, что сопоставимо с зарплатой росгвардейца, который гоняет студентов. Президент может тоже произвести такие же расчеты и посмотреть. Допустим, сравнивали зарплаты медицинских работников и зарплаты росгвардейцев, они не в пользу медицинских работников, мягко скажем.

Елена Рыковцева: Он слышит эти цифры, что у него крутится, какие шарики за какие ролики, что складывается в его голове, какое представление о мире, о зарплатах, о том, как люди живут? Что он выносит из такого рода диалогов?

Наталья Шавшукова: Мне кажется, что это процесс. Он в этот момент чувствует себя хозяином Земли русской, к нему обращаются холопы с прошениями, он их слушает, ему от этого хорошо. Мне кажется, что если бы он хотел что-то поменять, он бы уже давно поменял, вернулся в реальность и перестал оперировать какими-то своими понятиями.

Елена Рыковцева: То есть чистый ритуал. Владимир Путин слышит эти цифры, у вас ощущение, они его устраивают, не устраивают? Он каких-то реакций особых не высказывает, не говорит: да ладно, так мало? Или: хорошо, так много, замечательно. Какая у него реакция на то, что он слышит от людей об их зарплатах?

Николай Марковцев: На мой взгляд, Владимир Путин не понимает, например, 40 тысяч, 50 тысяч – это много, мало или хорошо, можно ли на эти деньги прожить. Мне кажется, он не совсем понимает, какая сегодня реальная жизнь у нас в стране. Мне кажется, он не ориентируется в цифрах. Можно Энгельса вспомнить: кто живет во дворцах, тот не понимает, кто живет в хижинах. Он просто не понимает, как живет сегодня вся страна.

Посмотрите на его лицо, оно такое безразличное стало, видно, что ему скучно. Он слушает своих министров, он уже не может их слышать, он уже их слушает 21 год, ему уже все это осточертело, он хочет уйти, но не может. Он понимает, что живет в России, а в России никакие гарантии у нас не действуют, надо сидеть до конца своей жизни. Или он понимает, что цифры эти все дутые, большинство цифр не настоящие. Я тоже с врачами общаюсь, знаю, какую провозглашают у нас среднюю зарплату врачей в Приморском крае, врачи возмущаются от этой зарплаты. Понятно, что цифры дутые, чтобы показать, что мы живем все лучше, лучше и лучше.

Елена Рыковцева: То есть когда ему это говорят, он думает, что эта цифра означает, не очень понимая, что в нее входит, что человек стал жить лучше. На днях буквально один человек, с которым я знакома много лет, рассказал о том, что Путин обещал много лет назад, что доведет зарплату до 2700 долларов, он говорит: я по совпадению в 2000 году, когда он пришел к власти, получал именно столько. Сейчас, спустя 20 лет, я получаю 1200 долларов. Он пашет на трех работах, он подрабатывает и таксистом, и строителем, у него еще хозяйство. Он за эти 20 лет растерял то, что у него было. Наверное, он не один такой.

Наталья Шавшукова: Заметим, что те деньги, которые были до 2014 года и после 2014 года – это разные деньги. Когда доллар стоил у нас 30 рублей, и когда доллар стоит сейчас 70 рублей – это разные деньги. Можно получать, условно говоря, 60 тысяч рублей, тогда ты говорил: я получаю две тысячи долларов, какой я молодец. А сейчас смотришь: я и тысячи не получаю. Падение реальных доходов катастрофическое совершенно.

При этом мы понимаем, что несмотря на то, что нам говорят про импортозамещение, даже благодаря импортозамещению цены не сильно отстают от курса доллара.

Елена Рыковцева: Я предлагаю вернуться к началу всей этой эпопеи нового заточения Владимира Путина в бункер и нового этапа дистанционного управления страной. Первый раз это было в 2020 году. Новый этап начинается, может быть, он будет недолгим, может быть, долгим. Он очень странно начался. Я предлагаю посмотреть, как трижды Владимир Путин объяснял, почему он уходит, почему он запирается опять.

Елена Рыковцева: Если действительно человек знает, что в его окружении заболели, каким образом он находится на людях с параолимпийцами, почему он это себе позволяет?

Наталья Шавшукова: В первую очередь Владимир Владимирович нанес очень сильный удар по российской вакцине, которая, как известно, и так пока не признана Всемирной организацией здравоохранения. Возникают очень большие вопросы, чем они вакцинировались на самом деле, был ли это "Спутник", и вообще, вакцинирован ли президент. Я думаю, что параолимпийцев держали две недели перед тем как.

Елена Рыковцева: Их-то держали, а он пришел, их всех, извините, перезаражал. Он же знает о том, что он общался с больными людьми. Он не знает, в каком он состоянии, приходит к этим параолимпийцам, которых держали две недели, чтобы он с ними пообщался.

Наталья Шавшукова: Ему людей не жалко, он уже не раз это доказывал.

Елена Рыковцева: Как можно демонстрировать, что ему не жалко?

Наталья Шавшукова: Он даже маску не надел. Мы один раз видели президента в полном обмундировании во время первой волны коронавируса, когда гораздо меньше было смертей и заражений, вирус был гораздо менее опасен. Сейчас президент ходит и всем показывает, что, оказывается, можно больным ходить без маски. Это на самом деле такая справка о профнепригодности. Ты президент страны, ты подаешь сигнал о том, как себя вести, ты выстраиваешь ролевые модели. Он сегодня сказал: давайте голосовать электронно, делай как я. Что он здесь творит, что это такое? Это конспирология: чем он вакцинировался, кто видел его справку о вакцинации, кто-то снимал его на камеру, когда это все происходило? Очень большие вопросы остаются к нашему президенту в этом плане.

Елена Рыковцева: Загадочных историй две как минимум: если ты знаешь, что у тебя больные в окружении, почему ты выходишь к людям, тем более не очень здоровым, к параолимпийцам? Сегодня я вышел, а на следующий день с той же самой историей я вдруг ушел на карантин. Но потом говорят, что он здоров, его проверили, все в порядке, но на всякий случай сидит на карантине и не едет к своим коллегам в Душанбе, которые все сидят за круглым столом, а он, будучи здоровым, ходившим только что к параолимпийцам, не едет к своим коллегам, а запирается в Подмосковье.

Наталья Шавшукова: Я не исключаю, что он может подозревать о том, что он болен. При этом параолимпийцев ему не жалко, а этих вот жалко. Тем более параолимпийцев держали на карантине, а тех не держали. Лукашенко не будет на две недели ради него садиться на карантин. Подданные какие-то, что с них взять, бабы новых нарожают, а там все-таки уважаемые люди для него.

Елена Рыковцева: Третья загадка остается: откуда взялись десятки людей, заразившихся и больных? Значит, у него большое окружение. Во-вторых, каким образом десятки заразились в этой системе бесконечных проверок и изоляции?

Подданные какие-то, что с них взять, бабы новых нарожают

Наталья Шавшукова: Опять же, чем они были вакцинированы, как они были вакцинированы, не купил ли из никто кто справку о вакцинации, как у нас водится.

Елена Рыковцева: Не боятся ли они сами вакцинироваться.

Наталья Шавшукова: Какую роль играют конспирологические теории в окружении президента, какое это влияние оказало на заболеваемость коронавирусом. Что касается десятков людей, как мы догадываемся, у него есть достаточно большая недвижимость, которую надо обслуживать, наверное, для обслуживания этой недвижимости ему нужны люди, наверное, их не 10 и не 20, несколько десятков, может быть, даже сотен. Наверное, кто-то из них и заболел.

Елена Рыковцева: Может быть, та прачечная, в которую он ходит, необязательно члены правительства или Совета безопасности.

Наталья Шавшукова: Там же много комнат – прачечная, комната с грязью, еще какие-то помещения.

Елена Рыковцева: Николай, что вы думаете об этой истории, почему Владимир Путин ушел на карантин? Почему он на весь мир прилюдно заявил, что вокруг него десятки больных коронавирусом?

Николай Марковцев: Я не думаю, что это так. Правильно было сказано, все люди тщательно проверяются, медосмотр, экспресс-анализ, я думаю, все это делается, на карантине сидят, кому положено. Мне кажется, Владимир Владимирович хочет устраниться, отойти в сторону на недельку. Три дня голосования, понятно, какие будут результаты. Им надо, чтобы результаты были в два-три раза больше. Понятно, как они будут эти результаты поднимать.

Владимир Владимирович изолируется от людей, а не от коронавируса

Он просто отойдет в сторону. Если что-то будет очень серьезное после этого происходить у нас в стране, он может всегда вмешаться, навести порядок. Мне кажется, он на эту недельку хочет спрятаться от тех событий, которых они ожидают в России, они их боятся, зная, какой рейтинг у "Единой России". Поэтому он изолируется от людей, а не от коронавируса. Верить в то, что десятки людей вокруг него болеют, – это несерьезно с такой-то проверкой. Он устраняется просто посмотреть со стороны, как эти выборы пройдут, чтобы не быть замаранным.

Елена Рыковцева: То есть вы считаете, что он готов пожертвовать репутацией своей вакцины для того, чтобы отсидеться?

Николай Марковцев: Он уже пожертвовал, когда сказал, сколько людей вокруг него заболело.

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