Ученые обнаружили «детские сады» древних слонов 18.09.2021, 14:35

Взрослые самцы туда заходили редко.

Исследователи из Лиссабонского университета (Португалия) изучили следы древних слонов на пляже курортного городка Маталасканьяс в провинции Уэльва, рядом с национальным парком Доньяна на юго-западе Испании, сообщает popmech.ru.

По их размерам научная группа смогла определить рост, массу и вид особей, которые оставили эти следы. Оказалось, что на этих территориях 129-117 тыс. лет назад жили 14 слонят вымершего вида Palaeoloxodon antiquus. Вместе с ними были взрослые особи — скорее всего, их матери. Ученые предполагают, что на этом месте мог находиться своеобразный «детский сад», куда самки приходили для воспитания своего потомства.

Слоны вида Palaeoloxodon antiquus являются предшественниками современных африканских слонов, хотя и были больше их по размеру. Эти огромные наземные животные давно вымерли, однако в позднем плейстоцене, более 30 тыс. лет назад, они бродили по всей Западной Европе.

Исследователи также рассмотрели два других набора следов около 50 см в длину — скорее всего, они принадлежали взрослым особям мужского пола, однако исследователи считают, что самцы редко заходили на территории слоновьего «детского сада».

Наряду со следами слона команда также обнаружила следы неандертальца. Они предполагают, что люди специально приходили на эти территории, чтобы поохотиться на слонят или на ослабленных взрослых особей.

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