В Израиле испытывают препарат, который может вылечить от COVID-19 за несколько дней 18.09.2021, 14:50

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Лекарство уже применяется при лечении другого серьезного заболевания.

Израильские исследователи заявляют, что препарат, применяемый при лечении ВИЧ-инфекции, также эффективен против COVID-19.

Отмечается, что препарат Codivir производства фармкомпании Code Pharma напрямую воздействует на коронавирусную инфекцию и всего за несколько дней способен обеспечить выздоровление от COVID-19.

Об этом сообщают «Детали».

Препарат успешно прошел первую стадию клинических испытаний. Вторая стадия запланировала на октябрь месяц и будет проводиться в больнице Барзилай. В ней примут участие порядка 150 человек.

Гендиректор компании Code Pharma Цион Айни отметил, что планируется завершить проведение испытаний в период от трех месяцев до полугода, а затем подать заявку на разрешение экстренного применения препарата.

«Codivir показал очень хороший профиль безопасности и очень впечатляющий противовирусный эффект как в лабораторных условиях, так и в ходе клинических испытаний в первой фазе на людях. Мы с нетерпением ждем результатов двойных слепых исследований с использованием Codivir. Это может стать прорывом в области противовирусной терапии для пациентов на ранней стадии COVID-19», – отметил руководитель отделением инфекционных заболеваний в больнице Барзилай, профессор Шломо Мааян.

Первая фаза клинических испытаний проходила в бразильском городе Сан-Паулу. В ней приняли участие 12 человек в возрасте от 18 до 60 лет, больные COVID-19 в легкой и средней формах.

Ежедневно пациентам делали по 2 инъекции препарата на протяжении 10 дней. Профессор Мааян сообщил, что после применения препарата у участников испытаний наблюдалось серьезное снижение вирусной нагрузки.

При этом Codivir очень сильно подавлял распространение вируса в организме, что стало заметно уже на четвертый день после начала приема препарата.

По словам Циона Айни, у принимавших препарат не было отмечено никаких существенных побочных эффектов.

Также было отмечено, что у принимавших препарат не было зафиксировано осложнений, которые чаще всего возникают при COVID-19.

До испытаний в Бразилии Code Pharma неофициально тестировала препарат на пациентах в Конго.

«Одна больница там начала вводить его пациентам с COVID-19, и они полностью поправились. Всего за 9 дней два пациента полностью выздоровели, а остальным стало намного лучше, и почти не осталось следов вируса. Из 15 человек, не принимавших лекарства, 14 умерли», – отметил Цион Айни.

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